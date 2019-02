Snel optreden brandweer voorkomt afbranden boerderij Molenaarsgraaf

MOLENAARSGRAAF • Het snelle optreden van de vrijwillige brandweer van Brandwijk/Molenaarsgraaf voorkwam dat donderdagochtend een monumentale boerderij in Molenaarsgraaf in vlammen opging.

"Een dikke pluim voor de brandweer", benadrukken de eigenaren, Marlies en Arie Bol. "Donderdagochtend rook ik een vreemde geur en zag ik dat er rook uit de meterkast kwam", vervolgt Marlies Bol. "Ik heb de hond gepakt, ben naar buiten gegaan en heb 112 gebeld. De politie was er als eerste, heel snel. Kort daarop de brandweer."

De meterkast in de rietgedekte boerderij aan de Graafdijk-Oost 16 bleek in brand te staan. "De brandweer ging snel, maar zorgvuldig te werk. Geen onnodige schade, rustig en beheerst. Zij hadden het vuur snel onder controle, maar ze namen geen risico. Uitgebreid werd onderzocht of er echt geen uitbreiding was van de brand richting de rieten kap."

Dankbaar

Het echtpaar Bol is ervan overtuigd dat veel erger is voorkomen. "Het scheelde weinig of we hadden de schitterende boerderij, waar we precies een jaar trotse eigenaar van zijn, in vlammen op zien gaan. We zijn de brandweer dan ook meer dan dankbaar voor hun snelle professionele optreden."