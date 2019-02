Kapper Hein Bogerd (89) is het knippen nog steeds niet beu

LEERDAM • Kapper Hein Bogerd (89) - oorspronkelijk uit Leerbroek - knipt nog regelmatig enkele trouwe oude klanten in Huis ter Leede in Leerdam.

Bogerd woont sinds 12 jaar in het woon- en zorgcentrum, zijn leven lang was hij kapper en nog steeds knipt hij de haren van enkele trouwe klanten. Zo werkt hij hier de haardos van de 95-jarige Aart Verrips even bij.