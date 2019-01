Raad Molenlanden vergadert in beslotenheid over glasvezel

MOLENLANDEN • Wethouder Johan Quik kondigde anderhalve week geleden aan op 5 februari meer duidelijkheid te kunnen geven over het glasvezelproject in -het vroegere- Molenwaard. Dat gaat ook gebeuren, maar dan wel in een besloten vergadering van de gemeenteraad.

"Gelet op de belangen van de betrokken partijen en de economische en financiële belangen van de gemeente Molenlanden is besloten om het onderwerp breedband in een besloten vergadering te behandelen op 5 februari 2019. Zorgvuldigheid in communicatie naar betrokken partijen is bij deze procedure essentieel", luidt de reactie vanuit de gemeente Molenlanden.

Over wat dinsdag 5 februari over dit onderwerp besproken wordt, krijgt de gemeenteraad geheimhouding opgelegd.

