Holland Zingt presenteert nieuwe koorreis tijdens open repetitie

REGIO • Het christelijk Reiskoor Holland Zingt is momenteel druk aan het repeteren voor haar koorreis in mei van dit jaar. De repetities vinden eenmaal in de twee weken plaats in de Gereformeerde Kerk van Puttershoek.

Momenteel telt het koor 125 leden en staat onder leiding van de bekende dirigent André van Vliet. Holland Zingt is een projectkoor en telt leden uit heel Zuid-Holland.

Daarnaast wordt er achter de schermen al weer druk plannen gemaakt voor de koorreis in 2020. En voor deze nieuwe koorreis zijn ook nieuwe koorleden weer hartelijk welkom. Het belooft weer een hele mooie reis te worden, waarbij alles tot in de puntjes wordt geregeld. Waar deze reis precies heengaat wordt bekend gemaakt op de repetitie van vrijdagavond 8 februari. Middels een powerpoint wordt de hele reis uitvoerig gepresenteerd en is er voor iedere bezoeker een brochure beschikbaar.

De koorreizen van Holland Zingt staan bekend om de concerten in prachtige kathedralen met medewerking van bekende musici. Het bezoeken van mooie Europese steden, het maken van interessante excursies, het logeren in mooie en comfortabele hotels, de heerlijke diners en voldoende vrije tijd zijn de elementen die de Holland Zingt koorreizen compleet maken.

Iedereen die interesse heeft om eens een keer als koorlid mee te gaan, wordt uitgenodigd om de presentatieavond op 8 februari te bezoeken. Voor de pauze kan men als bezoeker een open repetitie meemaken en na de pauze wordt dus de nieuwe koorreis gepresenteerd. Vervolgens kan men een brochure meenemen en thuis nadenken of u aan koorreis 2020 wilt deelnemen. De repetities starten in het najaar van 2019 en zullen deels op vrijdagavond en deels op zaterdagmorgen plaatsvinden. Totaal zullen er tien repetities gehouden worden en in de aanloop van de koorreis zal er bovendien medewerking worden verleend aan een aantal concerten in de regio.

De aanvang is 8 februari om 19.30 uur in de Gereformeerde Kerk, Rembrandtstraat 1 te Puttershoek. Voor meer informatie: Leen Koster via 06-28571581.