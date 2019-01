Afscheid schoonmaakster Hennie Wallenburg van CBS Het Kompas

LEXMOND • Hennie Wallenburg heeft afscheid genomen op CBS Het Kompas.

Ze heeft 32 jaren (een deel van) de school schoongemaakt en was nauw betrokken bij de school. Ze werd op woensdagmorgen 30 januari bedankt voor haar jarenlange inzet.

De kinderen zongen haar toe op de melodie van een liedje van Doe maar met daarin de zin: 't Is wel een beetje raar, na 32 jaar...' Daarna zwaaiden de kinderen haar uit met schoonmaakdoeken, plumeaus en andere schoonmaak attributen. Ten slotte was er een lekkere lunch met collega's. Hennie gaat meer uren werken in het Thomashuis van Lexmond.