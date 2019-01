Voorzitterswissel bij SGP-jongeren Alblasserwaard

ALBLASSERWAARD • Wietse Blok (23) uit Bleskensgraaf heeft op dinsdag 29 januari na bijna zes jaar voorzitterschap afscheid genomen van SGP-jongeren Alblasserwaard. Bart Vlot (18) uit Oud-Alblas is gekozen als nieuwe voorzitter.

Wietse Blok, die sinds 2 januari raadslid is voor SGP-Molenlanden, was begin 2013 één van de grondleggers van SGP-jongeren Alblasserwaard. Blok kijkt terug op een mooie periode: "De afgelopen jaren hebben we geprobeerd om jongeren op verschillende manieren bij de politiek te betrekken. Met elkaar hebben we een aantal werkbezoeken afgelegd, avonden georganiseerd en diverse keren ingesproken bij de gemeenteraad. Ook hebben we een actieve rol ingenomen bij de campagnes van SGP-Alblasserdam en SGP-Molenlanden. Ik heb er vertrouwen in dat Bart Vlot, hier samen met het enthousiaste bestuur mee verder zal gaan!"

Bart Vlot, die in het dagelijkse leven werkzaam is als verkoper binnendienst, heeft zin in zijn nieuwe rol: "De komende jaren wil ik als voorzitter, samen met het bestuur, nog meer jongeren betrekken bij de (lokale) politiek. Dit willen we doen door werkbezoeken af te leggen en avonden te houden. Ook wil ik samen met het bestuur nadenken over hoe wij als jongeren ons steentje kunnen bijdragen aan de samenleving. Als bestuur willen wij betrokken blijven bij de lokale politiek in Alblasserdam en Molenlanden." Vlot voegt hieraan toe: "Het bestuur van SGP-jongeren Alblasserwaard is nog op zoek naar meerdere enthousiaste jongeren uit Alblasserdam en Molenlanden die ons bestuur komen versterken. Neem gerust contact op!"

SGP-jongeren Alblasserwaard is een lokale commissie van de van de SGP-jongeren. De SGP-jongeren. SGP-jongeren is met ruim 7300 leden van 11 tot en met 28 jaar de grootste politieke jongerenorganisatie van Nederland. Met een christelijke visie op de samenleving en velen activiteiten wil de SGP-jongeren de belangen van jongeren vertegenwoordigen en hen betrekken bij de politiek.