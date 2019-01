Honderd jaar IJsclub Juliana in Hoornaar

HOORNAAR • Een clubje schaatsliefhebbers richtte in februari 1919 IJsclub Juliana in Hoornaar op. Hoewel de winters tegenwoordig tegenvallen, houdt het bestuur de moed erin. De leden vieren het jubileum met diverse activiteiten.

Penningmeester Monique Boer legt een aantal flyers op tafel, in de boerderij van voorzitter Gerrit-Jan Schrijver. IJsmeester Joop van Geffen is ook aangeschoven. Als tiener hielp hij al met baanvegen. Het oudste bestuurslid kan zich nog de jaarvergaderingen in De Gouden Leeuw herinneren. "Toen was ik nog maar een jaar of zeventien." Hij herinnert zich hoe na afloop de borrelglaasjes op tafel kwamen. "Die bijeenkomsten duurden wel eens tot twee uur, half drie."

Sinds een jaar of zes maakt de ijsclub gebruik van een plas achter De Zes Molens. Als er ijs ligt tenminste. Monique: "Daarvoor was het de Giessen." Gerrit-Jan: "Al meer dan dertig jaar geleden wilden we een landijsbaan. We zijn met de gemeente in gesprek gegaan. Eerst wilden we een baan op de plek waar nu het gemeentehuis staat, aan de Groeneweg. Op De Donk hebben we ook nog geschaatst. Maar het moet min 20 zijn voordat je daarop kunt; het is er heel diep in het midden. Ik denk dat het ruim 35 jaar geleden is dat we op De Donk schaatsten."

Ondanks de zachte winters gaat het goed met de club. Er zijn 268 leden. Monique: "We zijn actief, organiseren samen met rennersclub Jan van Arckel de wintercompetitie mountainbiken." Gerrit-Jan: "Daar zijn we zeven jaar geleden mee begonnen, om bezig te blijven. Er was steeds geen ijs, dan word je een dooie vereniging. Dat wilden we voorkomen. Ook om geld te genereren. Leden betalen 5 euro contributie per gezin. In jaren zonder ijs ging onze bankrekening achteruit."

Om te leden jaarlijks de mogelijkheid te geven de ijzers onder te binden, reist de club in ijsloze jaren met een bus vol liefhebbers naar de overdekte ijsbaan in Breda. "Dat kost geld. Net als verzekeringen, de jaarvergadering en het lidmaatschap van de KNSB."

Als er ijs komt, wordt de agenda leeg gemaakt. "We hebben een keet, die rijden we naar het ijs. Daarin kan de koek en zopie plaatsvinden. Ook hebben we lichtmasten aangeschaft. We hebben negen bestuursleden; vele handen maken licht werk."

Joop: "Het hele dorp is bij het ijs betrokken. Veel vrijwilligers helpen ons." Monique vult aan: "Je ziet de poldermentaliteit: heel veel mensen komen naar het ijs, al is het maar om te kijken."

Maar hoe graag ze hun schaatsen ook onderbinden, ze blijven hun verstand gebruiken. En zich verbazen over mensen die dat niet doen. Gerrit-Jan: "Ik maakte een keer een tochtje op dun ijs. We hadden voorzorgsmaatregelen genomen. Zag ik gewoon een vrouw met een kinderwagen op het ijs, met een baby erin. Je hebt er gekke mensen bij hoor." In een ander jaar zag hij een man door het ijs gaan die hij net nog had gewaarschuwd. "Dat was bij Pinkeveer. Die man vroeg nog: kun je onder de brug door? Ik stond daar samen met anderen. We antwoordden dat het niet kon. Hij ging toch. Zijn muts bleef in de takken hangen. We hebben niet geholpen, alleen staan lachen."

Historische middag

Het honderdjarig bestaan vieren ze met een historische middag, een receptie, feestavond en een bezoek aan Flevo on Ice. Monique: "Op vrijdagmiddag 1 februari houden we een historische middag, in samenwerking met de historische vereniging. Wout Slob verzorgt dan een lezing met foto's en film, over de historie van onze club. Voor iedereen uit het dorp, in De Zes Molens, van 15.00 tot 17.00 uur. De entree is gratis."

Op zaterdag 2 februari is er een receptie voor sponsors, de KNSB en ijsclubs uit de omgeving. Gerrit-Jan: "Die duurt van 16.00 tot 18.00 uur en vindt plaats in 't Bruisend Hart. Aansluitend is er een feestavond voor leden. Henk Angenent, winnaar van de Elfstedentocht in 1997, komt dan een praatje houden." Monique: "We hebben al meer dan honderd aanmeldingen. Zowel voor de feestavond als voor de historische middag."

Op vrijdag 1 maart is de laatste jubileumactiviteit. Monique: "Dan gaan we in een bus naar Flevo On Ice. Wij zorgen voor koffie met wat lekkers en een lunchpakket. We gaan daar sjoelen op het ijs, ijscurlen en natuurlijk schaatsen. Leden betalen een kleine bijdrage, mensen die geen lid zijn wat meer."