Verlichte proeverijenroute Vijfheerenlanden gaat van start

LEERBROEK • Met een eerste proeverij in Leerbroek werd dinsdagavond 29 januari het startsein gegeven voor de Verlichte proeverijenroute Vijfheerenlanden, die gehouden wordt van 31 januari tot en met 16 februari.

Meer dan 100 boerenbedrijven, woonboerderijen, kerk, brugwachterswoning en molens krijgen letterlijk en figuurlijk de schijnwerpers op zich gericht.

Ook zijn er open avonden bij verschillende adressen: in Lexmond aan de Lakerveld 89, 104-106, 206 en 282, in Leerbroek aan de Middelkoop 22 en 27, in Leerdam aan het Hoogeind 3, 14, 20A en 30A, in Schoonrewoerd aan de Dorpsstraat 10 en 26, het Kortgerecht 48-50 en de Overboeicop 15 en in Hei- en Boeicop aan de Hei- en Boeicopseweg 11-13, 21-23, 57-59, 79, 116 en 125A.

Er is aandacht voor de (boeren)bedrijvigheid in het buitengebied, de streekheerlijke producten en het agrarisch erfgoed in de Vijfheerenlanden.

De routeboekjes van de verlichte proeverijenroute zijn verkrijgbaar op de volgende adressen:

• Eetcafé 't Trefpunt - Hei- en Boeicopseweg 88-90 in Hei- en Boeicop,

• Kaaswinkel De Vuurhoeve - Hoogeind 3, Primera - Westwal 10 en Toeristisch Informatiepunt - Kerkstraat 55 in Leerdam,

• Landwinkel Van Buuren Fruit - Dorpsstraat 10 in Schoonrewoerd, kaasboerderij Van Rossum - Helsdingse Achterweg 20 en VVV - Voorstraat 97 in Vianen,

• Boekwinkel Ritmeester - Tolstraat 34 in Meerkerk.