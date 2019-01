Uitkomst enquête TipMolenlanden: 'Arbeidsmigranten op De Put geen goed plan'

MOLENANDEN • Het plan om arbeidsmigranten te huisvesten op camping De Put in Ottoland stuit op weerstand. Een onderzoek onder het burgerpanel Tip Molenlanden bevestigt dat.

De enquête over de voorgenomen huisvesting van arbeidsmigranten op De Put is 457 keer ingevuld. Kontakt Mediapartners werkt hiervoor samen met Toponderzoek. 63% van de respondenten geeft aan de huisvesting van arbeidsmigranten op camping De Put geen goed plan te vinden. 25% vindt het wel een goed plan en 11% heeft geen mening.

Een greep uit de vele reacties:

• De Put is kleinschalig waar het toevoegen van arbeidsmigranten voor een scheve verhouding zal zorgen.

• De bestemming is nu recreatie en niet wonen. Wederom wordt door een slimme inwoner geprobeerd heel veel geld te verdienen door een bestemmingsplan te laten wijzigen voor eigen winstbejag (vergelijk De Hoeken, Hoornaar). Uiteraard moeten deze mensen ergens wonen, maar de gemeente moet ook zuinig zijn op open ruimten en recreatiegebieden.

• Migranten kunnen het beste verspreid over steden/dorpen worden gehuisvest voor een betere integratie. Veel migranten bij elkaar kan overlast veroorzaken. Kan me voorstellen dat campinggasten die al vele jaren op De Put staan hier bang voor zijn en de locatie ligt dusdanig afgelegen dat passend toezicht lastig is.

• Alle families zullen verdwijnen van de camping, want wie wil hier nu tussen zitten? Molenlanden, bezint eer ge begint!

Andersoortige reacties zijn er ook:

• Beter samen in de polder dan met z'n vijven in een woonhuis.

• Het is een goed plan, mits er zorgvuldig wordt gehandeld.

• Er kan een positieve impuls uitgaan van huisvesting op De Put. Met de huidige bezetting zijn investeringen geen haalbare kaart. De schrikbeelden die op de inspreekavond zijn opgeroepen, zijn op niets gegrond.

• Aantallen moeten evenwichtig zijn; er moet voldoende rekening worden gehouden met de belangen van de recreanten.

Geluidsoverlast en dronkenschap

29% van de respondenten zegt negatieve ervaringen te hebben met arbeidsmigranten, 13% positieve. 'Arbeidsmigranten zijn hard nodig om de productie van de bedrijven in Molenlanden op niveau te houden. Ze doen veelal werk waar Nederlanders hun neus voor ophalen, maar wat wel moet gebeuren. De negatieve ervaringen zijn grofweg samen te vatten in: geluidsoverlast, dronkenschap, agressiviteit, uitgewoonde huizen en slecht rijgedrag.

Voorstanders van het plan constateren dat, onder meer in Groot-Ammers, steeds meer te koop staande huizen worden opgekocht door bedrijven die woningen verhuren aan 'expats'. 'Dit zorgt onder meer voor parkeeroverlast en voor een grote bende in de buurt. Naastgelegen woningen worden minder waard. Daarom is het een goed idee om een plek voor de arbeidsmigranten te maken'. Tegenstanders melden onder meer:

• Onze omgeving is nu een veilige plaats met een camping waar mensen hun lust en leven hebben met daarnaast een fantastische voetbalvereniging. De komst van arbeidsmigranten zorgt voor verstoring; ouders geven nu al aan hun kind niet meer op de fiets naar de voetbal te willen sturen.

• Als er verregaande maatregelen nodig zijn om deze mensen te huisvesten, kun je het beter niet doen.

Buitengebied

Leegstaande gebouwen of woningen in het buitengebied zijn het meest geschikt voor de huisvesting van arbeidsmigranten, vindt het merendeel van de geënquêteerden. 'Gemeente Tiel gaat huisvesting van arbeidsmigranten aanpakken omdat gebleken is dat een concentratie van arbeidsmigranten voor overlast en klachten zorgt. Als gemeenten er nu al op terugkomen, waarom zou Molenlanden er dan bewust voor kiezen om er zoveel bij elkaar te plaatsen?', luidt een reactie. En: 'Het gemeentebestuur moet elke vorm van grootschalige woonruimte afwijzen. Het zijn de tussenbureaus die garen spinnen bij deze ontwikkeling'

TipMolenlanden

