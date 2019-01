Expositie over 'Graafstroom-gemeenten' in museum Het Voorhuis te Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • In museum Het Voorhuis te Bleskensgraaf is vanaf 2 februari tot en met 1 juni de expositie 'Samengevoegd' te zien.

Door een fusie van de gemeenten Molenwaard en Giessenlanden is op 1 januari de gemeente Molenlanden ontstaan. Deze herindeling was de aanleiding voor 'Samengevoegd'. De expositie richt zich op de zeven zelfstandige gemeenten die per 1 januari 1986 werden samengevoegd tot gemeente Graafstroom. De dorpen Bleskensgraaf, Brandwijk, Goudriaan, Molenaarsgraaf, Ottoland, Oud-Alblas en Wijngaarden zijn het werkgebied van de Historische Vereniging Binnenwaard. Ook wordt aandacht besteed aan de gemeente Graafstroom.

Er is een ruim aanbod aan beeldmateriaal te zien van de desbetreffende dorpen, zoals: gemeenteraden, burgemeesters, secretarissen, ambtenaren, gemeentehuizen en secretarieën en bestuurlijke hoogtepunten. Afscheidscadeaus en allerlei voorwerpen die gebruikt werden op de verschillende secretarieën/ gemeentehuizen herinneren aan de zeven zelfstandige gemeenten. Bezoekers kunnen in het museum meedoen met een prijsvraag. Op 1 juni wordt de winnaar bekend gemaakt.

Afspraak

Museum Het Voorhuis is gevestigd in Boerderij Gijbeland in Bleskensgraaf. Het museum is gedeeltelijk rolstoeltoegankelijk. Entree is 2 euro. Openingstijden: elke zaterdag en iedere derde dinsdag van de maand van 14.00 tot 16.30 uur. Groepen op afspraak, 0184-641629 of 0184-422749. Bezoekadres: Koekoekspad 1. Voor meer informatie: www.binnenwaard.nl