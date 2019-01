Gedichtendwedstrijd Poëzie in de Sluis

GORINCHEM • Liefhebbers van rivieren, kribben, sluizen en taal kunnen meedoen aan de tweejaarlijkse dichtwedstrijd in de sluis van de Gorcumse Lingehaven.

Iedereen die stad en sluis een warm hart toedraagt, wordt uitgenodigd een sprankelend, weemoedig, grappig of ernstig kwatrijn te schrijven met als onderwerp: parlevinker. Een parlevinker was iemand die vanaf zijn boot op de rivier levensmiddelen aan schippers verkocht. Die hoefden dan niet naar de wal voor boodschappen.

In 2018 is de laatste parlevinker gestopt, hij voer nog op de Maas. Parlevinker is een oud woord. Iemand zonder beroep of vaste woonplaats werd ook wel een parlevink genoemd. Parle kwam hoogstwaarschijnlijk van praten en vinker van vink: vogeltje dat heen en weer vloog.

Het nieuwe gedicht op de sluis moet bestaan uit vier regels en een titel. Het meest aansprekende gedicht wordt door een deskundige jury gekozen. Op of rond de Open Havendag op zaterdag 25 mei 2019 wordt de winnaar of winnares feestelijk bekend gemaakt. De bijdrage met vermelding van adres en telefoonnummer kan men tot vrijdag 15 maart sturen naar Stichting Poezieroute Gorinchem, Appeldijk 63, 4201 AG Gorinchem. Inzenden kan ook per per e-mail: info@poezieroutegorinchem.nl.