Officiële opening van bouwplatenexpositie in Giessenburg

GIESSENBURG • In museum Het Reghthuys aan de Dorpsstraat 10 in Giessenburg is zaterdag de nieuwe expositie 'De wereld van de Bouwplaat' geopend.

De opening werd verricht door de heren Jan van den Bor uit Putten, bouwer van veel van de prachtige werkstukken en uitgever Leon Schuijt uit Alkmaar, één van lands bekendste uitgevers op het gebied van bouwplaten.

Jan van de Bor is tevens de uitgever van het kwartaalblad Bouwplaat Bulletin het enige tijdschrift op het gebied van bouwplaten in Nederland.

Op de foto: Jan van de Bor knipt het lint door onder toeziend oog van Leon Schuijt.