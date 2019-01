Klaas de Zwaan zwaait af als voorzitter Stedelijk Museum Vianen

VIJFHEERENLANDEN • Om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden, stopt Klaas de Zwaan – fractievoorzitter van D66 Vijfheerenlanden – als voorzitter van Stedelijk Museum Vianen. Arjen Cuijpers is zijn opvolger.

Dat Stedelijk Museum Vianen erin slaagde om de etsen van Rembrandt naar de Vrijstad te krijgen: het is iets waar Klaas de Zwaan nog steeds ontzettend trots op is. De werken waren eind 2017, begin 2018 aan de Voorstraat te bewonderen. Het nodige budget werd binnengehaald met een succesvolle crowdfundingsactie. Klaas de Zwaan: "Dat was voor mij zeker een hoogtepunt. Het was niet gemakkelijk om die tentoonstelling naar Vianen te halen en gefinancierd te krijgen, maar dat hebben we toch maar mooi geflikt. Met hulp van heel veel Vianezen, ondernemers en de gemeente. Echt een collectief project."

Achteraf ging het balletje hiervoor rollen door de eerdere tentoonstelling van Paul de Reus, vertelt De Zwaan. NRC Handelsblad schreef hierover een lovende recensie, een museumdirecteur was vervolgens zo onder de indruk van de expositie dat ze het team van het Viaanse museum in contact bracht met de verzamelaar van de Rembrandt-etsen. De Zwaan nuchter: "Met de juiste connecties en een enthousiast verhaal krijg je veel voor elkaar." Hij looft in dit kader ook conservator Afiena van IJken. "Ik kan me herinneren dat de Rembrandt-verzamelaar zei dat zijn etsen zelden zo zorgvuldig waren behandeld als hier in Vianen." Overigens is De Zwaan ook vol lof over alle vrijwilligers die het museum mede draaiende houden.

De Zwaan stopt na bijna 4 jaar als voorzitter van het Stedelijk Museum. Hij is namelijk sinds kort ook fractievoorzitter van D66 Vijfheerenlanden en vindt dat hij die twee functies niet met elkaar kan combineren. "Ik wil de schijn van belangenverstrengeling natuurlijk vermijden. Ik ga me op een ander niveau sterk maken voor kunst en cultuur in Vijfheerenlanden en daar heb ik heel veel zin in." Arjen Cuijpers is zijn opvolger.

Cuijpers was al vice-voorzitter van het museumbestuur, toch was het geen simpele optelsom dat hij De Zwaan zou opvolgen. "Ik vond het geen vanzelfsprekendheid, toen andere bestuursleden mij vroegen of ik die rol wilde invullen, heb ik aangegeven dat ik dit wel wil doen. Maar dat ik daarbij ook een belangrijk beroep op andere bestuursleden doe, omdat ik ook een drukke baan heb." Cuijpers – die sinds de zomer van 2016 in Vianen woont – is registeraccountant in Utrecht. Ondanks die veeleisende baan heeft hij ook de nodige ambities voor het museum. "Ik zou graag zien dat we over pakweg 4 jaar structureel 2.000 bezoekers per jaar meer gaan ontvangen." Het museum mikt volgend jaar op een Ary Baggerman-tentoonstelling. Bovendien wil Stedelijk Museum Vianen onderzoeken hoe het de bewoners in de 'nieuwe' dorpen en wijken van de gemeente naar de Voorstraat kan krijgen.

Volgens De Zwaan en Cuijpers zijn de financiën van het museum een blijvende uitdaging. De Zwaan bekent: "Het gegoochel met cijfers duizelde me weleens." Volgens zijn opvolger komt dat ook omdat het museum in de lift zit. "Onze ambities en onze groeiende professionalisering betekenen ook hogere lasten. Dit maakt het toch jaarlijks een puzzel om de inkomsten en uitgaven met elkaar in balans te krijgen." Een uitdaging die De Zwaan overigens in volste vertrouwen aan zijn opvolger overlaat, zeker gezien diens professionele achtergrond. Wat niet betekent dat hij de functie niet zal gaan missen. "Bij elke opening bekroop me een gevoel van trots dat we het weer voor elkaar hadden gekregen. Dat waren altijd bijzondere momenten."