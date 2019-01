Internationaal kwaliteitskeurmerk voor Rivas wijkverpleging

REGIO • Rivas Zorggroep heeft opnieuw het internationale keurmerk van Joint Commission International (JCI) behaald voor de wijkverpleging.

De medewerkers van Rivas zijn ontzettend trots op en blij met de toekenning van het keurmerk. Het laat zien dat de kwaliteit en veiligheid van de zorg van Rivas van een uitstekend niveau is. Rivas verkreeg eind vorig jaar al het keurmerk voor de verpleeg- en verzorgingshuizen en de afdelingen Revalidatie & Herstel.

Joint Commission International (JCI) is een erkende World Health Organization (WHO) die wereldwijd zorginstellingen toetst. Rivas kiest voor de strenge kwaliteit- en veiligheidseisen van JCI, omdat deze enerzijds de zorg van Rivas om de cliënten centraal stelt. Anderzijds is de toets van JCI objectief.

Onderzoekers

Voorafgaand aan de toekenning van het keurmerk bezochten de onderzoekers van JCI diverse cliënten van de wijkverpleging. Zij zagen hoe medewerkers de zorg verlenen, hoe het contact met de cliënten is, maar ook hoe alle zorg wordt genoteerd in het dossier. Dit betreft een objectieve toets, waarbij de onderzoekers controleren of de zorgverleners zich houden aan de vastgelegde afspraken, over onder andere medische en verpleegkundige overdrachtsmomenten, hygiëne en het voorkomen van infecties en voorlichting aan patiënten en hun familie over de begeleiding, behandeling en het gebruik van medicatie.

"De toekenning van het keurmerk is een fantastisch compliment dat de wijkverpleging het keurmerk drie jaar behoudt", stelt Twan van den Munckhof, directeur domein Wijkverpleging. "De onderzoekers van JCI complimenteerden Rivas met hoe de medewerkers in de wijkverpleging hun cliënten de zorg verlenen. De onderzoekers waren onder de indruk van de relatie tussen cliënten en medewerkers. Het viel hen ook op hoe de verpleegkundigen met liefde hun vak uitoefenen. Ik vind dat geweldig", zegt hij trots. "Natuurlijk blijven er altijd verbeterpunten; goede zorg is nooit 'af'. We kijken daarom uit naar verdergaande digitalisering. Hiermee pakken we bepaalde verbeterpunten gelijk aan."