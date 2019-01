Kosten evenementen Vijfheerenlanden staan nog niet vast

VIJFHEERENLANDEN • Het staat nog niet vast hoeveel geld organisatoren van evenementen en markten in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden straks moeten betalen. Binnenkort gaat het college met de raad hierover in overleg en komt daarna met een nieuw voorstel.

Begin januari moesten de tarieven vanwege de herindeling worden vastgesteld. "We moesten op korte termijn een verordening opstellen. De tarieven van drie gemeenten zijn opgeteld en gemiddeld. We spreken er later over door, daarbij nemen we uw opmerkingen mee. De huidige situatie is een startpunt, geen eindstation", zei wethouder Maks van Middelkoop donderdag in de commissie Algemene Zaken.

Commercieel

De voorlopige tarieven waren voor de ChristenUnie aanleiding om vragen aan het college te stellen. Woordvoerder Harry Wolting stelde vast dat in de huidige situatie de paardenmarkten in Vianen en Ameide bestempeld zijn als niet-commercieel, maar dat de Glasdagen, activiteiten van Massa Depan en het evenement Glass Dance in Leerdam, net als de jaarmarkt in Schoonrewoerd onder de categorie commercieel vallen, wat leidt tot een leges van 950 euro.

De afgelopen jaren bracht de gemeente Leerdam de organisatoren van evenementen of markten niets in rekening. "Het zijn stuk voor stuk evenementen waar tientallen vrijwilligers belangeloos hun energie in steken. Laat die mensen niet in de kou staan en laat zien dat u hun activiteiten waardeert", pleitte Wolting.

Burgerinitiatieven

Diverse fracties vielen de CU bij. "Sommige evenementen worden nu aangeduid als commercieel, maar zijn ooit ontstaan als burgerinitiatieven en met steun van lokale ondernemers. Het is niet de bedoeling zulke lokale evenementen - die georganiseerd worden om de gezelligheid te bevorderen - zwaar te belasten", zei PvdA-woordvoerder Christel van 't Pad die wees op de 'reuring' die ontstond na publicaties van de mogelijke tarieven.

Te makkelijk

Wethouder Maks van Middelkoop typeerde die 'berekeningen', waarbij becijferd werd dat een evenement als Glass Dance 2.500 euro op zou moeten hoesten, als 'te makkelijk' en 'te kort door de bocht'.

"Het ligt genuanceerder. Het is niet de bedoeling om evenementen die een kern leefbaar maken zwaar te belasten", aldus de wethouder die benadrukte dat activiteiten die bedoeld zijn om de sociale cohesie te bevorderen onder het nultarief vallen. "Die discussie gaan we met elkaar voeren."

André Bijl