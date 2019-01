Politiek VHL wil veilige fietsverbinding over Lek

VIJFHEERENLANDEN • Het college van Vijfheerenlanden moet bij Rijkswaterstaat aandringen op een veilige fietsverbinding over de Lek. Daar waren (bijna) alle fracties het in de commissievergadering RVE roerend over eens. Als dat samengaat met het behoud van de oude boogbrug is dat mooi meegenomen, maar voor een aantal fracties geen absolute noodzaak.

Het onderwerp kwam op initiatief van D66 op de agenda. Die partij verwees naar een recente brief van de Fietsersbond die wijst op de onveilige situatie voor fietsers op de Jan Blankenbrug. De bond ziet een mogelijke oplossing door de oude boogbrug te (her)gebruiken als fietspad.

Gevaarlijk

Volgens de Fietsersbond is de situatie op de Jan Blankenbrug ronduit gevaarlijk voor fietsers, wandelaars en landbouwvoertuigen. Het fietspad is veel te smal. Na de uitbreiding van de A2 in 2010 is het fietspad slechts 2,50 meter breed, terwijl vanwege de drukte – in de spits meer dan 500 (brom)fietsbewegingen per uur – de richtlijnen een breedte van minimaal 4,50 meter voorschrijven.

Bovendien bieden de 'barriers' tussen het fietspad en de snelweg weliswaar een afscherming voor het drukke, voortrazende verkeer op de A2. "Maar niet genoeg bescherming als dat echt nodig mocht zijn", aldus de Fietsersbond. Voetgangers lopen noodgedwongen op het fietspad en fietsers wijken op hun beurt uit naar het wegdeel aan de westkant van de brug dat alleen voor landbouwverkeer is ingericht, schetst de bond de situatie op de brug.

Vandaar dat de Fietserbond aan alle betrokkenen een klemmend beroep doet om een onderzoek in te stellen naar een nieuwe, veilige fiets- en voetgangersverbinding op de locatie van de huidige boogbrug.

Urgent

Reden voor D66 om de kwestie aan de orde te stellen. "Als gemeente zijn wij verantwoordelijk om de veiligheid van de fietsers in de gaten te houden", zei voorman Klaas de Zwaan die wees op de urgentie van het probleem. Rijkswaterstaat maakte in november bekend de boogbrug definitief te willen slopen. Inmiddels worden ondernemers daarvoor benaderd, na de zomer is de aannemer bekend en eind 2020 moet de brug weg zijn.

"Als we nog iets willen met die boogbrug voor het lokaal en fietsverkeer moeten we nu in actie komen en de sloop 'on hold' zetten", pleitte De Zwaan.

Ook Erik van Doorn van GroenLinks vond het probleem urgent. "De oude boogbrug kan de oplossing zijn. College, ga lobbyen bij provincie en Rijkswaterstaat."

VHL Lokaal-woordvoerder Teus Meijdam sloot zich daar bij aan. Die partij heeft een onderzoek in laten stellen naar de mogelijkheid om oude delen van de boogbrug opnieuw te gebruiken om de brug te vernieuwen. "Die aanpak spreekt me aan. Laten we ons samen met Nieuwegein sterk maken om de sloop tegen te houden."

Geen doel

Christenunie, SGP en PvdA pleitten ook voor een veilige fietsverbinding. "En als dat het best via de boogbrug kan, is dat prima", vonden Harry Wolting, Kees Vermaat en Kemal Koyuncu in koor.

Daar was VVD-er André van der Leest het op zich mee eens: "Maar we moeten van het middel geen doel maken. We kiezen voor veiligheid, daar moet de nadruk op liggen."

CDA-er Bram Schoonhoven vond als enige de huidige fietsverbinding 'wel smal, maar niet onveilig'. Toen hem dat op verbaasde reacties van de overige fracties kwam te staan, zei hij: "Natuurlijk vinden wij veiligheid ook belangrijk, maar dit is een onderwerp dat om de twee of drie jaar langskomt. Dit speelt al zo lang."

Hij kreeg steun van wethouder Huib Zevenhuizen: "Ik begrijp best dat mensen uit een andere gemeente staan te kijken van onze reacties, maar dit onderwerp staat inderdaad om de paar jaar op de agenda. Mijn dochter fietst ook probleemloos over de brug. We hebben de zaak diverse keren aangekaart bij Rijkswaterstaat, maar Rijkswaterstaat doet niets. Het college wil de fietsveiligheid best opnieuw aan de orde stellen, maar laten we niet over de boogbrug beginnen. Die wil Rijkswaterstaat echt slopen."

De Zwaan nijdig: "U suggereert dat er geen probleem is. Dat is precies de reden dat er al acht jaar niets is gebeurd."

