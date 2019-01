Onrust camping De Put Ottoland duurt nog voort

OTTOLAND • Gebrekkige communicatie over plannen van de nieuwe eigenaar zorgt voor onrust bij recreanten van camping De Put. Het schrappen van de aangekondigde informatiebijeenkomst met receptie voor de vorige beheerders, die was gepland op 27 januari, vergroot de bezorgdheid bij veel campinggasten.

In een brief van 21 januari schreef de nieuwe eigenaar van De Put dat de afscheidsreceptie van de vorige beheerders, Jan en Joke van Sloten, niet doorgaat. Uitleg ontbrak. De receptie zou worden gecombineerd met een informatieve bijeenkomst.

Bedreigingen

Angela Bazen-van Neijenhoff, woordvoerder namens Recreantenvereniging De Put, vernam in de wandelgangen dat de bijeenkomst met afscheidsreceptie niet doorgaat vanwege bedreigingen aan het adres van de vorige beheerders, Jan en Joke van Sloten, en Hans Kramer, de nieuwe eigenaar. Kramer weerspreekt dat: "De reden dat de bijeenkomst is gecanceld is dat we nog niet klaar zijn met het invullen van de plannen. En de oude eigenaar heeft gezegd dat hij zich er niet prettig bij voelde. Hij is bedreigd in het verleden. De emoties waren te hoog opgelopen bij sommige mensen. Dat had een beetje te maken met verwijten over de verkoop. Maar dit is bijgelegd en is niet meer aan de orde. Ik heb tegen Jan van Sloten gezegd: als je denkt dat de receptie ondersneeuwt omdat het een discussie wordt over de veranderingen, dan stellen we het uit. Ikzelf ben niet bedreigd."

Van Sloten liet de campinggasten in een e-mail weten dat u zélf bang bent dat een bijeenkomst uit de hand zal lopen. "Ik ga daar liever niet op in", reageert Kramer.

Kleine groepjes

Hoe gaat Kramer nu met de recreanten communiceren? "Veel bewoners hebben aangegeven dat ze in kleine groepjes met me willen praten. Dat ga ik doen. Binnen een maand komen er gesprekken, per blokje. Deze mensen vinden dat de camping opgeknapt moet worden, maar dat durven ze niet te uiten. Ze zijn bang dat anderen zich tegen hen zullen keren. Het gaat om oudere mensen."

Caravans verplaatsen

Kramer zegt de zorgen van de campinggasten te begrijpen. "Maar we zijn net eigenaar. De camping wil ik splitsen in een deel voor recreanten en een deel voor arbeidsmigranten. Daarvoor moet ik wel caravans verplaatsen, in overleg met de bewoners. Ook aan veel caravans is onderhoud nodig, dus het is niet verkeerd als die opgetild worden. Door de huisvesting van arbeidsmigranten kunnen we investeren in het recreatiegedeelte. Dat kan met de huidige exploitatie niet. De afgelopen zes jaar is er nul euro geïnvesteerd. Er zijn zat mensen die zeggen: mijn chaletje wordt meer waard als de camping wordt opgeknapt."

Nieuw contract

Onder recreanten leeft ook onvrede over het nieuwe contract. Ze vinden dat Kramer het lopende contract moet respecteren. Hoe zit dat precies? "We zijn vanaf 4 januari eigenaar. De BV hebben we niet overgenomen. Er zitten een paar wijzigingen in het nieuwe contract. Als je je netjes aan de regels houdt is er niks aan de hand. Onze juridische afdeling bekijkt of we het contract van de vorige beheerders kunnen loslaten. Veel mensen hebben dezelfde betaalregeling gekregen als voorheen. We zijn bereid naar mensen te luisteren en tot oplossingen te komen. Overigens heeft 70 procent keurig betaald. Anderen hebben een betalingsregeling gekregen. Het is een klein clubje dat nog niet heeft betaald. En dat is niet erg, want de betalingslimiet is nog niet verstreken."

Ongedierte

Wat gaat er gebeuren met de leegstaande caravans? "We willen oude vervallen caravans waar mensen geen gebruik meer van maken verkopen. Er zit veel ongedierte en vuil onder de chalets. Er kwamen ergens dertig ratten uit een voortent. Bij de oude eigenaar was de termijn vijf jaar voordat hij de caravan waar niemand meer kwam mocht opruimen. Dat willen wij niet. Er zijn gevallen bij met jaren betalingsachterstand. Normaal moet je een chalet meenemen als je stopt met huren van een plek. Maar verwijderen kost geld natuurlijk. De meeste chalets kunnen niet meer rijden. Het kost mij 2000 euro per stuk om die af te voeren. Ik spreek af: als je een grote betalingsachterstand hebt en binnen een jaar niet terugkomt, dan heb ik het recht om de caravan op te ruimen. De vorige eigenaar had dat niet in zijn contract opgenomen, ik wel."

Dode bomen

De eigenaar is begonnen met de eerste werkzaamheden. "We kappen dode bomen die een gevaar vormden. De verrotte elektriciteitskasten worden waterdicht gemaakt. We krijgen een rapport dat zegt wat er moet gebeuren, op welke termijn. Bedrijven voerden inspecties uit, ook van speeltoestellen en zwembaden. Dan kan ik zien wat ik kan gebruiken in het seizoen. Ik ben aansprakelijk als er iets mis gaat. Dit is ook ter bescherming van bewoners. Voorzieningen moeten aan eisen voldoen. Nu kan ik er voor de opening nog wat aan doen."

Vereniging opgericht

Om op te komen voor hun belangen, hebben de campinggasten op 3 januari een vereniging opgericht. Die telt 113 leden uit 58 caravans. Er staan op de camping 117 bewoonde caravans.