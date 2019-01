Raad VHL zet vraagtekens bij financiële steun meelfabriek Ameide

• Politiek VHL is verdeeld over de steun aan de projectontwikkelaar. (Foto: Stockfoto)

VIJFHEERENLANDEN • Een flink deel van de raad van Vijfheerenlanden voelt niets voor de financiële steun die het college wil geven aan de nieuwbouwplannen op de plaats van de voormalige meelfabriek Ranks Meel in het centrum van Ameide.

De Waard Ontwikkeling wil de fabriek aan de Benedendamsestraat slopen om ruimte te maken voor elf grondgebonden woningen. Langs de Benedendamsestraat komen zes herenhuizen die passen bij de monumentale bebouwing in het hart van Ameide, terwijl langs de Vaarsloot vijf eengezinswoningen worden gebouwd.

Lelijke puist

De projectontwikkelaar heeft de voormalige gemeente Zederik laten weten dat hij dit plan niet kan realiseren zonder financiële steun. De gemeente was dolblij dat deze lelijke puist in het centrum van Ameide werd opgeknapt en vond het een 'uitgelezen kans om een ongewenste en milieuhinderlijke bedrijfslocatie te verwijderen en daarvoor kwalitatieve woningbouw terug te krijgen'.

"Het is een enorme kwaliteitsimpuls voor het historische stadscentrum", aldus B&W. En daar had het college ook geld voor over: 40.000 euro voor onder meer de realisatie van openbare parkeerplaatsen en fietsenstallingen aan de Vaarsloot en bijna hetzelfde bedrag uit het subsidiepotje dat bedoeld is voor de verplaatsing van milieuhinderlijke bedrijven.

Volgens B&W was die financiële injectie van 80.000 euro nodig, omdat de projectontwikkelaar anders meer dan elf woningen zou bouwen of zelfs zou stoppen met de herontwikkeling.

Cultuurverschillen

Dinsdagavond bleek dat er flinke cultuurverschillen bestaan tussen de gemeenten en raden die nu Vijfheerenlanden vormen. Alle fracties waren blij met de nieuwbouwplannen, maar er bestond verschil van mening over de steun aan het project.

Waar Zederikse raadsleden dit een volstrekt logisch voorstel vonden, waren niet-Zederikkers met stomheid geslagen. "Wat een raar voorstel", zei CU-woordvoerder Harry Wolting. "Een vreemde gang van zaken om als gemeente de portemonnee van de projectontwikkelaar te spekken. Blijkbaar heeft-ie te veel betaald voor de fabriek, maar het is toch echt zijn probleem om het rendabel te maken", aldus Wolting die geen moment geloofde dat de ontwikkelaar zich anders terugtrekt. "Dat zou kapitaalvernietiging zijn."

Andere fracties dachten er net zo over. "Dit rammelt aan alle kanten. De fabriek staat al jaren leeg. Dat milieuverhaal telt niet meer. Ik ben het eens met de CU: het gaat hier om ondernemersrisico. Ik zit al een jaar of zestien in de raad, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt", zei Teus Meijdam namens VHL Lokaal.

Tekort afwentelen

Groen Links-voorman Erik van Doorn hinkte op twee gedachten: "Wij zijn een warm voorstander om op zulke plaatsen woningen te bouwen, maar ik verbaasde me over dit voorstel. Ik dacht dat het aan mijn onervarenheid als raadslid lag. De projectontwikkelaar wil zijn tekort afwentelen op de gemeente, maar dat gaat niet gebeuren."

Ook D66 is voor de herontwikkeling van dergelijke locaties. "Maar we zijn niet gek. Dit is een raar voorstel, je bent projectontwikkelaar of niet", zei Klaas de Zwaan die wilde weten welke toezeggingen de gemeente heeft gedaan aan de ontwikkelaar.

VVD, CDA, PvdA en SGP hadden ook de nodige vragen, maar stelden vooral vast dat het een mooi plan is waar het hart van Ameide van opknapt. "Als dit plan goed wordt ontwikkeld, zodat het past bij het karakter van Ameide is ons dat heel wat waard", zei VVD-er André van der Leest. "Er bestaat blijkbaar kennisverschil in lopende kwesties. Mijn fractie vindt dit een goede manier om een lelijke plek weg te werken", aarzelde CDA-er Bram Schoonhoven.

Wethouder Huib Zevenhuizen constateerde dat dit een mooie kans is om een lelijke puist in Ameide een nieuwe bestemming te geven. "Het college van Zederik stelde voorwaarden, waardoor het project duurder werd en het voor de ontwikkelaar een lastig verhaal werd", legde hij uit.

Zwaar jaar

Hij kon de tegenstanders niet overtuigen. CDA-er Schoonhoven ging wel overstag. "Blijkbaar zijn er afspraken gemaakt. We hechten aan de doorgaande lijn en aan consistentie van bestuur. Ik volg mijn CDA-genoten." De Zwaan: "Ik pleit vooral voor de consistentie van goed bestuur." SGP-er Kees Vermaat: "Wij zijn het eens met het CDA. Als we elk voorstel van een vorig college zo behandelen, wordt het nog een zwaar jaar."

