College komt met nieuw plan tijdelijke onderwijshuisvesting Hoef en Haag

• Er komt een nieuw plan voor de tijdelijke onderwijshuisvesting in Hoef en Haag. (Foto: PR AM )

• Er komt een nieuw plan voor de tijdelijke onderwijshuisvesting in Hoef en Haag. (Foto: PR AM )

VIJFHEERENLANDEN • Het college van Vijfheerenlanden komt op korte termijn met een nieuw voorstel voor de tijdelijke onderwijshuisvesting voor de leerlingen van Hoef en Haag.

Dat beloofde wethouder Huib Zevenhuizen dinsdagavond aan de leden van de commissie Ruimte Verkeer en Economie. Het nieuwe college hanteert daarbij een ander uitgangspunt dan B&W van Vianen destijds. "Het oude plan ging uit van 'bouwen volgens prognose', wij willen 'bouwen naar behoefte'."

Hot item

De onderwijshuisvesting in Hoef en Haag was in Vianen al een hot item en daar is in Vijfheerenlanden niets aan veranderd. Op verzoek van het college van VHL werd een oud voorstel van B&W Vianen om bijna 3,5 miljoen euro uit te trekken voor de tijdelijke huisvesting van de agenda gehaald.

Gesprekken met de besturen van de vier scholen die in Hoef en Haag komen, moeten duidelijk maken hoeveel tijdelijke lokalen er precies nodig zijn.

Biezenweg

Wat dinsdag overbleef, was de discussie over de mogelijke plaats van die lokalen. Vier locaties vielen om uiteenlopende redenen af, waarna het college voorstelde een stuk grond te kiezen langs de Biezenweg.

"Er komt een nieuw voorstel, maar misschien kunnen jullie vast kijken naar een locatie als we die nodig hebben", legde Zevenhuizen uit.

Mordicus tegen

Meerdere bewoners van de Biezenweg lieten weten mordicus tegen de komst van de tijdelijke voorziening te zijn: het past niet in het landelijke gebied, de 'skyline' van Hagestein wordt om zeep geholpen, de groenstrook gaat verloren, de privacy wordt aangetast, het fraaie uitzicht verdwijnt en er ontstaat (verkeers)overlast.

"Deze plannen gaan ten koste van ons woongenot én de waarde van onze woningen", constateerden de insprekers die bovendien bang zijn dat de 'noodlokalen' jarenlang voor hun deur staan.

Inspreker Van Zanten adviseerde de plaatselijke politiek om ten noorden van Hoef en Haag 'schoolwoningen' te plaatsen. "Die gebouwen gebruik je eerst als school, later zet je de binnenmuren erin en worden ze gebruikt als woningen. Dat gebeurt elders ook."

Hartenkreet Hagestein

Ook Barbara Cozijnsen van Hartenkreet Hagestein voelde weinig voor de locatie Biezenweg. "Wéér wordt er geen rekening gehouden met de kinderen uit Hagestein. Ons voorstel: zet de noodlokalen voorlopig op de Bongerd in Hagestein – bij de Meester Vosschool – en laat de nieuwe scholen in De Prenter langer doorlopen."

Sjoerd Groot van het dorpscomité Hoef en Haag kon als enige wel leven met de locatie Biezenweg. "In 2021 wonen er 200 kinderen in Hoef en Haag. Snelheid is cruciaal, onze kinderen moeten naar school kunnen", zei Groot die liet weten ook akkoord te gaan met andere locaties, zoals het kasteelterrein.

Logica

Ook in de commissie was er weinig enthousiasme voor de Biezenweg. "We zetten noodlokalen op een plek waar we straks geen school willen hebben. Zo wordt het een echte noodschool. Waarom zet je de tijdelijke lokalen niet op de plaats waar straks de definitieve scholen komen?"

"Bovendien is de route naar de Biezenweg levensgevaarlijk en ver weg van de bewoonde wereld. Welke logica zit hier achter", vroeg Harry Wolting (ChristenUnie) zich af.

Groen Links commissielid Peter Heikoop: "Deze plek ligt in de oksel van de snelwegen A27 en A2. Het lijkt me niet verstandig om daar de kinderen heen te brengen. Bovendien is er sprake van een gevaarlijke verkeerssituatie."

"De gezondheid en het welzijn van de leerlingen moeten leidend zijn, niet wat planologisch goed uitkomt. Bovendien is Hagestein een volwaardig dorp. Daar hoort een basisschool aanwezig te zijn. Plaats die tijdelijke huisvesting bij de bestaande basisschool", adviseerde Heikoop die het kasteelterrein of de Vogelenzangseweg eveneens goede opties vond.

Kasteelterrein

Ook de SGP wilde de tijdelijke gebouwen bij de Meester Vosschool of het kasteelterrein onderbrengen. En die laatste locatie had meer 'fans'. PvdA-voorman Joop van Montfoort: "Als er al noodlokalen nodig zijn, plaats die dan op het kasteelterrein."

Jaap Breur (D66): "Daar is ruimte, later kunnen we die voorzieningen gebruiken voor de definitieve school die daar komt."

Voor diverse fracties was het bovendien de vraag of er wel noodlokalen – en dan zoveel – nodig zijn. De SGP was in ieder geval bereid daar wél aan mee te werken. "De bouw in Hoef en Haag gaat met dubbele snelheid. We zitten snel aan de leerlingenpiek", voorspelde Arie Donker.

Geen kop en geen staart

CDA-er Bram Schoonhoven vond daarentegen dat er sprake was van een vreemd voorstel. "Er zit geen kop en geen staart aan. We weten nog niet hoeveel lokalen er nodig zijn en we moeten al wel een locatie kiezen. Dat is de wereld op z'n kop."

Schoonhoven verwacht dat er amper noodlokalen nodig zijn: de Meester Vosschool is nog beschikbaar, er wordt gebruik gemaakt van De Prenter en er wordt begonnen met de bouw van nieuwe scholen. "Dat zou ruim voldoende moeten zijn. De zoektocht naar een tijdelijke locatie is prematuur."

Vandaar dat hij van het college een overzicht wil hoeveel leerlingen er de komende periode verwacht worden en hoeveel lokalen er dan beschikbaar zijn.

Leegstand

PvdA-er Van Montfoort was het daarmee eens en stelde vast dat de raad van Vianen er destijds van uitging dat er geen noodlocaties nodig zouden zijn. Hij wees op de lokalen die in de Prenter en elders leeg staan. "Laten we die eerst gebruiken voor we noodlokalen bouwen."

VHL Lokaal-woordvoerder Teus Meijdam was het met onder meer CDA en D66 eens dat het huidige voorstel kop noch staart had. "Bovendien mis ik te veel achtergrondinformatie om nu een oordeel te geven."

Puinbak

CU-woordvoerder Harry Wolting was het meest kritisch en veegde de vloer aan met het proces. "Ik kijk als niet-Vianees met verwondering naar wat hier is gebeurd. Het is een beetje een puinbak."

"Er wordt een compleet dorp uit de grond gestampt, maar alle zeggenschap is weggegeven zodat we nu moeten smeken om een locatie voor een school. Elke planning ontbreekt. Een beetje nonchalant, zeg ik als buitenstaander. College kom met een visie in plaats van dit geharrewar."

Geluisterd

Wethouder Huib Zevenhuizen was het eigenlijk wel met de kritiek van de fracties eens. "Wij zitten met dezelfde vragen. Vandaar dat we het onderwerp van de agenda hebben gehaald."

"Wij gaan in gesprek met de scholen en komen terug met een nieuw voorstel. Intussen hebben we geluisterd naar uw opmerkingen over de Meester Vosschool en het kasteelterrein. Al is dat terrein nog geen eigendom van de gemeente."

Urgentie

VVD-woordvoerder André van der Leest wees B&W op de noodzaak van een snelle keuze.

"Ik heb inspreker Sjoerd Groot gehoord. Er is een school nodig. En snel ook. Hou die urgentie in gedachten", aldus Van der Leest die er bij het college op aandrong om al bij de volgende commissievergadering in maart met een nieuw voorstel te komen.

Zevenhuizen: "Daar wordt hard aan gewerkt."

André Bijl