'Kaas en bodemdaling' wil problemen Groene Hart aanpakken

BLESKENSGRAAF • Zuivelfabriek De Graafstroom, de provincie Zuid-Holland, Deltamilk, Rabobank, Waterschap Rivierenland en Wageningen Research gaan met het initiatief 'Kaas en bodemdaling' de problemen van het Groene Hart aanpakken.

In combinatie met veerkrachtige boerenbedrijven buigen de partners zich over toekomstbestendige landbouw, een oplossing voor bodemdaling, het herstellen van de biodiversiteit van het Groene Hart en een watersysteem dat bestand is tegen de te verwachten klimaatverandering.

Zowel het karakteristieke landschap van het Groene Hart als de boerengemeenschap staan momenteel voor grote uitdagingen. Het aantal boerenbedrijven neem gestaag af evenals de biodiversiteit in het gebied. Om te kunnen blijven concurreren met andere gebieden is drooglegging van de veenweiden tot heden noodzakelijk. Deze ontwatering zorgt echter voor bodemdaling, met als effect een verminderde biodiversiteit en een hoge uitstoot van CO2 en andere stoffen die vrijkomt bij de afbraak van veen.

Door samen te investeren in kruidenrijk grasland en nieuwe methoden van waterbeheer wordt de bodemdaling tegengegaan. Het karakteristieke landschap van het Groene Hart wordt behouden, inclusief karakteristieke koe in de wei. Door het kruidenrijk grasland ontstaat een gezonde weidemelk die wordt verwerkt tot hoogwaardige kaasproducten.

De partners ondertekenen op vrijdag 1 februari in De Spil in Bleskensgraaf het convenant Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling. De partijen gaan aan de slag met peilgestuurde onderwaterdrainage, versterking van de biodiversiteit en de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen, waaronder het vermarkten van CO2 credits. Op deze wijze werken de partners samen aan een maatwerkaanpak voor de bodemdaling in het Groene Hart.