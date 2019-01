Twee brieven inwoners Hoornaar met pleidooi vóór plan De Hoeken

HOORNAAR • Niet iedereen in Hoornaar is tegen het veelbesproken plan De Hoeken; dat blijkt uit twee brieven van direct aanwonenden die zij stuurden naar de gemeenteraad van Molenlanden.

De schrijvers geven daarin aan dat er meer draagvlak voor plan De Hoeken is dan men denkt. 'Alleen laten de voorstanders minder van zich horen als de actiegroep Initiatiefgroep Binnenstebuiten', zo staat in de brief van een echtpaar dat aan de Oudendijk woont.

Zij geven aan het ook niet leuk te vinden als er huizen in de polder gebouwd worden. Maar: 'Wij zijn banger dat het plan niet doorgaat dan dat het wel doorgaat. Arie de Leeuw (initiatiefnemer van plan De Hoeken, red.) heeft aangegeven als het niet doorgaat het land aan de hoogste bieder te verkopen. Dit betekent dat het land alles wat er aan natuurwaarde is gewonnen binnen korte tijd verliest. In het meest gunstige geval wordt het verkocht aan een boer. (..) Alles wordt dan doodgespoten en er wordt maïs gezaaid. (..) Ons uitzicht is weg, nog maar niet te spreken over de broodnodige diversiteit.'

Projectontwikkelaar

Het meest ongunstige gevolg is volgens de schrijvers dat een projectontwikkelaar het koopt. 'Deze mensen zetten er een paar goede advocaten op met wat lijntjes naar de politiek en de polder wordt gewoon volgebouwd, zonder zich wat van de opinie aan te trekken.' En in de andere brief: 'We zien liever een ondernemer uit Hoornaar de polder ontwikkelen en bewonen, dan een projectontwikkelaar zonder betrokkenheid bij het dorp.'

De schrijvers van de twee brieven onderstrepen beiden dat het beheer van De Leeuw van de twintig hectare van De Hoeken zijn vruchten nu al afwerpt. 'We hebben de afgelopen tien jaar gezien hoe onder zijn beheer de natuur floreert als nooit tevoren.' En: 'Sinds de familie De Leeuw het land heeft gekocht en het natuurvriendelijk wordt beheerd, zijn ook de grutto's en kieviten langzaam teruggekomen en de weide staat in het voorjaar en zomer weer in bloei.'

Handtekeningenactie

In de brieven komt ook naar voren dat volgens de schrijvers de handtekeningenactie van Initiatiefgroep BinnensteBuiten 'niet de schoonheidsprijs verdient'. 'Mensen zijn overvallen met de opmerking dat de polder wordt volgebouwd met villa's. Oudere mensen hadden geen notie waarvoor ze tekenden. (..) We hebben veel mensen gesproken die nu niet meer zouden tekenen.'

En in de andere brief: 'De 1100 handtekeningen zijn niet onder de juiste omstandigheden opgehaald. Iedereen tekent voor 'Niet bouwen in de polder', maar de werkelijkheid ligt veel genuanceerder. Als er nu opnieuw handtekeningen opgehaald zouden worden, zou het beeld anders zijn.'

Overvallen

Initiatiefgroep BinnensteBuiten laat in een reactie weten het daar niet mee eens te zijn. 'Niemand is overvallen. Onze actie kwam na de bezorging van een huis-aan-huis folder door De Leeuw, waarop een plattegrond stond van het plan én na de informatieavond van De Leeuw. Bij de aanbieding van de petitie werd steeds gezegd: lees even rustig voor je tekent. Ook werden petities bij ons gebracht nadat deze eerder bij inwoners door de bus waren gedaan.'

Ook ziet BinnensteBuiten geen teken van steun van enige betekenis voor het plan-De Leeuw. 'Tegenover 1100 petities en 200 IBB-leden staan twee brievenschrijvers en twee insprekers.'

Raadsvergadering

De brieven staan als ingekomen stukken geagendeerd voor de raadsvergadering in Molenlanden, op dinsdag 5 februari.