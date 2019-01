Doe Mee! stelt vragen over pasfotohokjes

MOLENLANDEN • Raadslid Ruud den Haak heeft namens de fractie van Doe Mee! schriftelijke vragen aan het college van Molenlanden gesteld over het mogelijk plaatsen van pasfotohokjes in de vijf gemeentelijke servicepunten.

Een lokale ondernemer heeft Doe Mee! erop gewezen dat de gemeente Molenlanden voornemens is deze hokjes te gaan plaatsen. 'Op dit moment wordt deze service nog niet aangeboden. Het plaatsen van deze pasfotohokjes kan nadelige gevolgen hebben voor onze lokale ondernemers die deze service nu aanbieden aan onze inwoners', schrijft Den Haak, die er verder op wijst dat de kwaliteit van de foto's in pasfotohokjes niet altijd voldoende is.

Doe Mee! heeft het college gevraagd of de gemeente inderdaad pasfotohokjes wil gaan plaatsen, wat in dat geval de inhoudelijke overwegingen zijn, hoe over de kwaliteit van de foto's wordt geoordeeld en of er overleg is geweest met de betreffende ondernemers.