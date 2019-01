Informatieavond over Leerbroekse dorpshuis De Schakel

LEERBROEK • De zogenoemde 'voorbereidingscommissie De Schakel' organiseert maandagavond 4 februari een informatiebijeenkomst over de stand van zaken van de geplande sloop en nieuwbouw van dorpshuis De Schakel in Leerbroek. Bij dit plan hoort ook de gelijktijdige uitbreiding met het kerkelijk centrum van de hersteld hervormde gemeente Leerbroek. De bijeenkomst is van 19:00 tot 20:15 uur in dorpshuis De Schakel. Iedereen is welkom, in het bijzonder gebruikers, omwonenden en inwoners van Leerbroek. Aanmelden vooraf is niet nodig.

De organiserende voorbereidingscommissie De Schakel bestaat uit inwoners van Leerbroek. Tijdens deze avond worden bezoekers bijgepraat over het bouwproject. Behalve leden van de voorbereidingscommissie zijn ook bestuurders aanwezig van de nieuwe stichting Dorpshuis De Schakel, de architect en medewerkers van de gemeente.

Combinatieplan

Bij het bouwproject gaat het om een gecombineerd plan van de 'vernieuwbouw' van dorpshuis De Schakel én uitbreiding met een kerkelijk centrum. Het initiatief hiervoor is genomen vanuit de dorpsgemeenschap Leerbroek samen met de kerk. Het plan is uitgewerkt door de voorbereidingscommissie en vertegenwoordigers van de kerk.

Financiering

Eind 2017 heeft de (toenmalige) raad van gemeente Zederik ingestemd met het gecombineerde bouwplan en geld beschikbaar gesteld voor het vernieuwen van het dorpshuis. De hersteld hervormde gemeente bouwt het kerkelijk centrum voor eigen rekening en risico.

Voortgang

Zaterdag 2 maart is de laatste dag dat dorpshuis De Schakel open is. Een ieder kan dan zijn spullen nog ophalen. De Schakel is de rest van 2019 dicht in verband met de werkzaamheden. De verwachting is dat in januari 2020 een moderne ruimte wordt opgeleverd met alle faciliteiten voor bezoekers van dorpshuis en kerkgangers. De gemeente is in gesprek met de gebruikers over een tijdelijke huisvesting.

Wethouder Christa Hendriksen: "Wat een prachtig initiatief van dorpsbewoners en hersteld hervormde gemeente om samen te werken aan de nieuwbouw van het dorpshuis én kerkelijk centrum. Zowel de gemeente als de kerk financieren hun deel van de gezamenlijke bouw. Deze cofinanciering toont aan dat je samen meer bereikt dan partijen afzonderlijk. Complimenten zijn op hun plaats aan de voorbereidingscommissie en de kerk. In onderlinge samenwerking zijn zij tot dit mooie plan gekomen voor Leerbroek. Ik wens de nieuwe stichting Dorpshuis De Schakel en de kerk alle succes bij de uitvoering ervan. In 2020 hoop ik samen met alle betrokkenen de nieuwe ruimtes feestelijk te openen."