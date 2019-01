IJsbanen in Molenaarsgraaf en Ottoland open voor schaatsers

MOLENLANDEN • De landijsbanen van Molenaarsgraaf en Ottoland gingen woensdagmiddag open voor schaatsers.

In Molenaarsgraaf is deze vanavond ook open. Daar is niet de gehele ijsbaan beschikbaar. 'Er kan nog niet rondgeschaatst worden, maar dat maakt het niet minder gezellig', laat IJsclub De Graafstroom weten via Facebook.

Ook andere ijsclubs in de regio hebben de afgelopen dagen hard gewerkt om in de loop van deze week de ijsbaan te kunnen openen.