Gemeente start met handhaving in Voorstraat Vianen

VIJFHEERENLANDEN • De gemeente Vijfheerenlanden gaat van start met de handhaving van het parkeren op de Voorstraat in Vianen. Dat maakte wethouder Christa Hendriksen dinsdagavond bekend tijdens de commissievergadering Ruimte, Verkeer en Economie.

De handhaving zou eigenlijk pas starten over een week of twee als de werkzaamheden aan de Voorstraat klaar zouden zijn. Door de winterse omstandigheden is de afronding van de herinrichting echter vertraagd. "Maar de handhaving willen we niet uitstellen", zei de wethouder.

Gesprek

Vandaar dat de komende tijd boa's vaker hun gezicht laten zien op de Voorstraat. "Zij gaan met de mensen in gesprek, spreken weggebruikers aan die in de fout gaan en vertellen hoe het wel zou moeten", aldus Hendriksen.

Boetes worden voorlopig niet uitgedeeld, dat gebeurt pas na een gewenningsperiode van circa twee weken.

Tekort aan boa's

De wethouder benadrukte dat de gemeente op dit moment een tekort aan boa's heeft. Zolang de prioriteit van deze buitengewone opsporingsambtenaren op de Voorstraat ligt, worden ze minder op andere locaties ingezet.

"Ze kunnen nu eenmaal niet op twee plekken tegelijk zijn. Er wordt hard gewerkt om dit tekort aan boa's op te lossen."

Fietsers

Het college heeft bovendien gekeken naar een veilige plek voor de fietsers. Voor hen is er ruimte aan de rechterkant van de Voorstraat – gezien vanaf de kerk naar het stadhuis - rechts van de plek waar de auto's staan geparkeerd. "Zo worden ze niet van de sokken gereden."

Het CDA stelde onlangs vragen over de 'chaotische toestanden' op de Voorstraat.

André Bijl