Molenlanden werkt aan to-do list

MOLENLANDEN • Gemeente Molenlanden gaat een Samenlevingsprogramma 2019-2022 opstellen. Met het plan van aanpak zal 25.000 euro gemoeid zijn, een bedrag dat de raad op 5 februari beschikbaar zal stellen.

Het Samenlevingsprogramma is een agenda waarin mensen die in Molenlanden wonen of werken aangeven wat er aangepakt of in gang gezet moet worden; en met welke prioriteit. Populair gezegd: de to-do list van Molenlanden. "Hoe mooi is dit", zei Joke Stravers (Doe Mee!) dinsdagavond in de raad. "Dit past goed in onze nieuwe, frisse stijl van besturen. Hoe gaan we inwoners die zijn afgehaakt, die zwijgen, weer betrokken krijgen? Daar ligt de uitdaging."

College en raad willen de komende maanden investeren in talloze gesprekken. "Hoe voorkomen we dat we weer om tafel komen te zitten met de mensen die altijd het woord voeren in hun dorp", gaf Paul Verschoor (Progressief Molenlanden) het college nog wel stof tot nadenken.

Giga-klus

Ook andere fracties plaatsten kanttekeningen. Harry Stam (CU) onder meer over de spelregels, de rol van de raad en de ambtelijke inzet. "Het wordt er toch niet zomaar bij gedaan, want het is een giga-klus."

Corné Egas (SGP) bestempelde het lijstje onderwerpen als 'te beperkt' en als 'erg economisch gedreven'. Hij wil met name het sociale domein nadrukkelijker in het programma hebben. "Op dat vlak is het wat dunnetjes."

Joke Stravers benadrukte in de tweede termijn 'dat de samenleving bepaalt welke punten leidend gaan worden'. En bijsturen kan altijd, zei Ad van Rees (CDA). "Het programma zit straks niet in beton gegoten.

Verwachtingsmanagement

Onder anderen Bert Snoek (VVD) pleitte voor transparantie naar de inwoners: "Niet alles kan, en niet alles kan tegelijk."

Wethouder Johan Quik beaamde dat. "We zullen het verwachtingsmanagement uitdragen als we met de inwoners in gesprek gaan, daar zullen we helder over zijn." Over de ambtelijke inzet hoeft de CU zich geen zorgen te maken, volgens Quik. "Ik voorzie vooralsnog geen knelpunten."