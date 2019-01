Jaroah de Jong uit Hoornaar schittert als meesterbakker in ZappLive

HOORNAAR • Jaroah de Jong uit Hoornaar is zaterdag benoemd tot meesterbakker in het televisieprogramma ZappLive.

Jannie en André van Duin uit Heel Holland Bakt proefden zijn zelf gebakken taart en gunden hem een finaleplaats. In de finale werd hij vervolgens benoemd tot meesterbakker.

Vorige week woensdagochtend, vier dagen voor start van het programma, plaatste ZappLive een oproep op Instagram: 'Zaterdag zijn André en Janny te gast in ZappLive. Jij kan erbij zijn: bak een lekkere taart en zet die op Instagram. Bakkers: BAKKEN MAAR!'.

Erg enthousiast

Jaroah werd door deze oproep erg enthousiast en is woensdagmiddag direct gaan bakken. 's Avonds stond zijn foto op instagram. Donderdag kreeg hij bericht van de redactie dat hij in de liveshow mocht komen, zodat André en Janny zijn taart konden proeven. Vijf andere kinderen mochten dit ook.

André was zaterdag tijdens de live show erg enthousiast over de taart van Jaroah en bleef er maar van eten, ook Janny vond hem erg lekker. Jaroah had een klassieke Franse taart gebakken.

Jaroah mocht daardoor samen met een andere deelneemster door naar de finale. Dat betekende dat hij tijdens de live show een trifle moest maken. Dat is een stapeldessert van cake, vruchten, slagroom en mousse. Janny vond de trifle van Jaroah er heel aantrekkelijk en feestelijk uit zien, hij kon 'zo in een tijdschrift staan'. En zo won Jaroah uit Hoornaar de titel 'ZappLive Meesterbakker' met bijbehorende bakmuts.

Genieten

Jaroah heeft erg genoten van de opnames en het bakken. Het was helemaal geweldig dat Janny, maar vooral André zijn taart hebben geproefd en deze ook erg lekker vonden. Hij heeft echt met hen kunnen praten en vertelde hen ook dat het zo leuk was om ze nu in het echt te zien.

"Bij het bakken in de studio merkte je echter wel dat het meer op de show ging", merkt zijn moeder na afloop op. "Jaroah hoefde zelf niet veel moeilijke dingen te doen. De cake voor de trifle was al gebakken en de slagroom was al geklopt."

Netjes werken

Nog een leuk ding om te noemen: in de aflevering van Heel Holland Bakt wordt er vaak gezegd dat je netjes moet werken. Dat wilde Jaroah ook graag doen, maar in de studio stond helemaal geen prullenbak. De productieassistent vertelde Jaroah dat hij nu niet netjes hoefde te werken, Robert van Beckhoven was er ten slotte niet bij.

Thuis heeft Jaroah de uitzending direct terug gekeken. Hij vond het bijzonder om zichzelf op tv te zien. De uitzending was afgelopen zaterdag tussen 08.45 en 11.00 uur op NPO.