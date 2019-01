Damsteegt uit Oud-Alblas wint publieksprijs bij bedrijfsfilmfestival

OUD-ALBLAS • De publieksprijs van het eerste bedrijfsfilmfestival georganiseerd door Cumela Nederland is gewonnen door G.M. Damsteegt uit Oud-Alblas.

De jury had Welvreugd uit Maasland verkozen tot winnaar, maar publiekslieveling was de film van G.M. Damsteegt.

De jury had overigens ook grote waardering voor de films van G.M Damsteegt uit Oud-Alblas en Tuytel eveneens uit Oud-Alblas. De film van Damsteegt heeft volgens de jury een spannend begin en heeft muziek die energie geeft. Een film waar je vrolijk van wordt aldus een van de juryleden. Deze film was de favoriet van het aanwezige publiek en kreeg veruit de meerderheid van de 243 uitgebrachte stemmen. Tuytel maakte indruk met een professionele voice-over en goed geschoten beelden. De erg goede combinatie van muziek en beelden was voor de jury reden om deze hoog te waarderen.

De film van Damsteegt is hier te zien.

De film van Tuytel is hier te zien.