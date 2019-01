Weissensee schaatsen voor goed doel in Moldavië

REGIO • Drie streekgenoten gaan op dinsdag 29 januari 200 kilometer schaatsen op de Weissensee. Behalve de sportieve prestatie wordt daarmee de uitbreiding van een christelijk rehabilitatiehuis voor verslaafden in Modavië gesponsord.

De christelijke hulpverleningsorganisatie Traveling Light werkt daar. Het Traveling Light schaatsteam vanuit de regio bestaat uit Krijn Donk (Papendrecht), Henk Swijnenburg (Bleskensgraaf), Henk Vlot (Oud Alblas) en zeker niet te vergeten Adrie Swijnenburg (Bleskensgraaf) voor support en verzorging.

Henk Swijnenburg, in het dagelijks leven werkzaam bij Vrienden van de De Hoop in Dordrecht, kan zich goed vinden in het idee van een sponsoractie voor hulp aan daklozen en verslaafden, iedereen heeft immers recht op een nieuwe kans. Henk Vlot, als zelfstandige werkzaam in de bouw, schaatste al eerder mee voor Traveling Light (2016) en is dit jaar in uitstekende conditie.

Strenge winter

Voor Krijn Donk is het al de zevende keer dat hij voor een goed doel schaatst en hij doet het graag. "Ik ben in de strenge winter van '62/'63 geboren", aldus Krijn, "en ik heb van jongs af aan al iets met ijs en vorst gehad."

In 1985 en 1997 reed hij de Elfstedentocht in Friesland uit. "Ik wilde na die prestaties graag nog een keer tweehonderd kilometer schaatsen en wel vóór mijn vijftigste, maar er kwam helaas geen Elfstedentocht meer. Toen ben ik op de Weissensee gaan schaatsen."

Voorbereiding

Het team bereidt zich jaarlijks voor door vanaf begin oktober wekelijks te trainen op de ijsbaan in Breda. De heren hopen op dinsdag 29 januari de 200 kilometer lange toertocht uit te rijden. Of er persoonlijke records gebroken gaan worden, hangt erg af van de weersomstandigheden en de kwaliteit van het ijs. De laatste paar jaren was de temperatuur op de dag van de toertocht boven nul en dan wordt het ijs al snel te zacht om hard te kunnen rijden.

Armste landen

Moldavië behoort tot de armste landen van Europa en alcohol- en drugsverslaving is een groot probleem. Gelukkig is er effectieve hulpverlening vanuit een christelijke visie. In het dorp Falesti is een Teen Challenge opvangcentrum voor mannen en vrouwen. Het centrum is grotendeels zelfvoorzienend, er worden groenten en fruit gekweekt en dieren gehouden. Het aantal bedden moet nodig uitgebreid worden en daarvoor is steun van buitenaf van harte welkom. Het bestaande huis zal worden uitgebreid met een tweede etage. Een flink bouwproject, dat voor een deel door de mannen in het programma zelf zal worden uitgevoerd. Velen van hen hebben een achtergrond in de bouw.

Wie het team in hun sportieve topprestatie wil sponsoren kan rechtstreeks een gift overmaken op bankrekening NL91RABO0118582275 ten name van Traveling Light (ANBI erkend) onder vermelding van Weissensee of een toezegging mailen naar krijncora@kpnmail.nl. Voor meer informatie: www.traveling-light.nl.