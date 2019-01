Kritische 'Bel Leerdammer'-boeren bundelen krachten

SCHOONREWOERD/HEI- EN BOEICOP • Een groep kritische boeren die melk levert aan melkproducent Royal Bel Leerdammer in Schoonrewoerd heeft een leveranciersvereniging opgericht. Er is volgens de groep sprake van een groeiende ontevredenheid over de melkfabriek.

"Ondanks het door Bel Leerdammer gepredikte 'samen met zijn allen, Bel gevoel' is er gebrek aan vertrouwen", schrijft Corné Vermaat uit Hei- en Boeicop in een persbericht. Hij is initiatiefnemer en voorzitter van de onlangs opgerichte Leveranciersvereniging Leerdammer Collectief (LVLC). "De top-down benadering samen met gebrek aan transparantie, onduidelijke melkprijs zonder referentieprijs-bepaling en het steeds strenger wordende eisenpakket zonder kostprijsdekking is voor de initiatiefnemers reden geweest hun krachten te bundelen in een collectief."

Nauwelijks overleg

De initiatiefnemers hebben niet zoveel vertrouwen in het door Bel Leerdammer geroemde eigen overlegmodel. Vermaat: "In de praktijk blijkt het niet anders als een platform van waaruit de informatie vanuit Bel Leerdammer wordt doorgegeven en nauwelijks sprake is van overleg."

Het collectief hecht naar eigen zeggen grote waarde aan het gezamenlijk belang dat zowel leveranciers als ook Bel Leerdammer hebben, namelijk verwerking en het vermarkten van hoogwaardige melk tot hoogwaardige kaas. "Waar eenieder in de keten naar prestatie zijn brood aan kan verdienen."

Eisen

Het eenzijdig opzadelen van producenten met eisen en deze vervolgens onvoldoende belonen zal volgens de initiatiefnemers op niet al te lange termijn leiden tot stoppende boeren en onvoldoende melk voor de fabriek, zeggen de initiatiefnemers. Vermaat: "Het importeren van melk die tegen lagere eisen elders wordt geproduceerd is niet in het belang van de leveranciers en zal onherroepelijk ook het imago van Bel Leerdammer kaas schaden."

Reactie Royal Bel Leerdammer

Royal Bel Leerdammer houdt het bij een korte reactie. "Wij zijn op de hoogte dat ze de komende weken een aantal bijeenkomsten voor melkveehouders gaan organiseren. Er is vanuit deze vereniging officieel nog geen contact gezocht met Royal Bel Leerdammer, maar als dat gebeurt dan zullen wij het gesprek met hen zeker aangaan. Wij zijn namelijk voortdurend gericht op een open dialoog met onze melkveehouders."

Informatie-avonden

De vereniging organiseert voor alle leveranciers van Bel Leerdammer in januari bijeenkomsten in Dalfsen, Scherpenzeel, Tuil en Giessenburg. De bijeenkomst in gebouw De Hoge Haren in Tuil wordt gehouden op dinsdag 29 januari, de bijeenkomst in gebouw De Til in Giessenburg op dinsdag 5 februari. Beide avonden beginnen om 20:00 uur.

Meer informatie via http://www.lvlc.nl