Clubkampioenen bij Meerkerk Schaakt

MEERKERK • In de kantine van het SV Meerkerk werden afgelopen vrijdag de clubkampioenschappen gehouden van Meerkerk Schaakt.

Maar liefst 25 jeugdige schakers en schaaksters hadden zich aangemeld. Na een middagje schaken werd Shams Yaseen winnaar in de hoogste categorie A. Een niveau lager was Reem Alhamdan de beste en in groep C heette de winnaar Milou Ransink.