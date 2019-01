TriVia viert vijftienjarig bestaan

REGIO • Op 1 januari 2019 bestond PCPO TriVia vijftien jaar als vereniging van christelijke basisscholen.

Het is in 2004 begonnen als fusie tussen zes scholen uit Zederik, Zijderveld en Schoonrewoerd. Sinds 2012 hebben zich scholen vanuit Hardinxveld-Giessendam en de Lopikerwaard aangesloten. TriVia bestaat op dit moment uit zestien scholen voor christelijk basisonderwijs met in totaal 2500 leerlingen.

Op 7 januari heeft het college van bestuur samen met directeuren, Raad van Toezicht en medewerkers van het bestuurskantoor stilgestaan bij het vijftienjarig bestaan. Len de Pater, die samen met Coby Korevaar het bestuur van TriVia vormt: "Kenmerkend voor de scholen is de verbondenheid met de lokale gemeenschap met elk hun eigen kleur en karakter. Daar zijn we zuinig op. De laatste jaren zijn de TriVia-scholen steeds meer gaan samenwerken, onder andere op het gebied van onderwijsinnovatie, inkoop van ICT en onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen. Op die manier profiteren de scholen en daarmee de leerlingen van de voordelen van een groter schoolbestuur."

Om het vijftienjarig jubileum te markeren, zijn alle medewerkers vandaag op een TriVia-gebakje getrakteerd. Ter gelegenheid van het jubileum werd een feestelijke banner onthuld. Voor meer informatie: www.pcpo-trivia.nl.