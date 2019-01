Gemeente stelt gunning aanleg glasvezel in Molenwaard uit

MOLENLANDEN • De termijn waarop partijen zich in konden schrijven voor de aanleg van glasvezel in de voormalige gemeente Molenwaard is verlengd. Het gunnen van dit project is daarmee enkele weken uitgesteld.

De gunning zou op 9 januari plaatsvinden, maar dat wordt nu waarschijnlijk 5 februari. De nieuwe uiterste datum voor het definitief indienen van inschrijvingen zal zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt en is nu vooralsnog gepland op 21 januari. De reden: er heeft zich een partij gemeld met juridische bezwaren. 'Dit wordt momenteel onderzocht', meldt het gemeentebestuur in een reactie.

Voor Stichting Glasvezel Molenwaard, die zich aangemeld heeft voor de aanleg, blijft het dus nog even onzeker. "Dat is geen drama, maar wel jammer", reageert voorzitter Edwin van der Ham. "Het is nu al meerdere keren uitgesteld, dus we gaan ervan uit dat het op 5 februari wel gebeurt. Bewoners beginnen steeds meer vragen te stellen en dat begrijp ik. Met de aannemers zijn we in overleg om de offertes die we hadden lopen te verlengen. Die gesprekken lopen goed."