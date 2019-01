Woningen verduurzamen in Hoornaar en omgeving

HOORNAAR • De werkgroep Duurzaam Hoornaar is samen met de gemeente Molenlanden en het Regionaal Energieloket een initiatief gestart om de inwoners van Hoornaar te informeren over de mogelijkheden om de eigen woning te verduurzamen.

Dit kan al met simpele middelen en tegen een beperkte investering. Door het Regionaal Energieloket zal van meerdere type woningen in het dorp een adviesrapport en stappenplan worden gemaakt waarvan de uitkomsten op een speciale Informatiemarkt Energiebesparing op 11 april in Het Bruisend Hart worden gepresenteerd. Hoogblokland en Noordeloos doen vanuit hun dorpen ook mee aan dit initiatief.

Voorbeeldwoningen gezocht

Voor deze actie is het Regionaal Energieloket op zoek naar een aantal voorbeeldwoningen in de betreffende dorpen waarvoor kosteloos een maatwerkadvies over energie, de EnergieScan, wordt uitgewerkt met daarin een stappenplan. Per voorbeeldwoning brengen zij in kaart wat mogelijk is op het gebied van energiebesparing, comfortvergroting en energieopwekking. Het advies is dan ook te gebruiken voor buren in hetzelfde woningtype, maar ook als richtlijn voor andere bewoners.

Inwoners van Hoornaar, Hoogblokland of Noordeloos kunnen zich aanmelden en kans maken op een gratis Maatwerkadvies Energie voor de woning.

Voor meer informatie: https://www2.greenhome.nl/energieloket/wijkaanpak/hoornaar en klik op de knop 'Aanmelden EnergieScan'. Hier kan men gegevens achterlaten die nodig zijn om kans te maken op een gratis maatwerkadvies. Het Regionaal Energieloket ontvangt uw aanmelding graag uiterlijk 18 januari aanstaande.