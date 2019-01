Recreantenvereniging De Put roept op om naar gespreksavond arbeidsmigranten te komen

OTTOLAND/GIESSENBURG • De gasten van camping De Put in Ottoland die zich verzetten tegen de komst van arbeidsmigranten hebben zich verenigd in Recreantenvereniging De Put. Het bestuur roept 'omwonenden' op om naar de gespreksavond van de gemeente Molenlanden, op dinsdag 15 januari, te gaan.

De (online) handtekeningenactie van de vereniging leverde 650 digitale en 120 'gewone' handtekeningen op. Daarmee ondersteunen zij het protest van Recreantenvereniging De Put tegen de komst van arbeidsmigranten. De nieuwe eigenaar wil de camping een facelift geven en tegelijkertijd daar arbeidsmigranten onder gaan brengen.

Gespreksavond

Op dinsdagavond 15 januari houdt de gemeenteraad van Molenlanden de eerste gespreksavond in de nieuwe gemeente. Camping De Put staat daarbij centraal. Tijdens deze avond gaan raadsleden van de gemeente Molenlanden in gesprek met betrokkenen over de actuele ontwikkelingen bij deze camping.

Het gesprek vindt plaats vanaf 19:30 uur (inloop vanaf 19:00 uur) in De Til in Giessenburg. 'Het doel van deze avond is gericht op onderlinge informatie-uitwisseling. Aan een gesprekstafel zitten betrokkenen die op persoonlijke titel uitgenodigd zijn', meldt de gemeente in een persbericht. 'Andere betrokkenen en geïnteresseerden kunnen plaatsnemen op de stoelen rond de gesprekstafel om zo het gesprek te volgen. Het is een openbare avond.'

Informatie uitwisselen

De gemeenteraad van Molenlanden organiseert één keer per maand een gespreksavond over een actueel onderwerp. 'Het doel van deze bijeenkomsten is informatie uit te wisselen met belanghebbenden, direct betrokkenen en deskundigen. De aanwezige raadsleden willen zich zo een beeld vormen van de vragen en gevoelens leven in de samenleving.'

Tijdens een gespreksavond gaan de deelnemers, onder leiding van de gespreksleider, met elkaar in gesprek over de verschillende aspecten van een idee, plan of ontwikkeling. Voor meer informatie: 088-7515000 of griffie@jouwgemeente.nl.