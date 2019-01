HSSC'61 zet jubilarissen in het zonnetje

HEI- EN BOEICOP • In een volle kantine trapte HSSC'61 op zaterdagmiddag 5 januari het seizoen af met de traditionele nieuwjaarsreceptie.

Na uitgebreide gelegenheid tot het handen schudden met mede HSSC'ers gaf voorzitter Frank Lakerveld om 17:00 zijn nieuwjaarstoespraak. Hierin een terugblik op noemenswaardige zaken uit 2018 bij HSSC'61 en een vooruitblik op 2019.

Aansluitend werder de jubilarissen van 2019 in het zonnetje gezet, dit waren dit jaar: Kees van den Berg, Cor Beyeman en Cor Steijsiger (50 jaar), Stephan Stijsiger, Arwin van Dijk en Raimond Stijsiger (40 jaar) en Jannick van Snippenberg, Ank de With en Marco de Vor (25 jaar).

Na een samenvatting van hun clubhistorie en enkele anekdotes ontvingen de jubilarissen respectievelijk het HSSC'61 horloge, de HSSC'61 spiegel of de HSSC'61 speld met uiteraard de bloemen. Hierna was er gelegenheid tot feliciteren van de jubilarissen en was nog lang gezellig op Het Plein.

Cor Beyeman en Marco de Vor konden niet aanwezig zijn en ontbreken derhalve op de foto.