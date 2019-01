Waterschap vervangt 250 populieren Alblasserwaard

ALBLASSERWAARD • Deze maand vervangt Waterschap Rivierenland zo'n 250 populieren langs wegen in de Alblasserwaard. Door te rooien en te herplanten, verjongt de laanbeplanting, karakteristiek in het veenweidegebied.

Als wegbeheerder is het waterschap al enkele jaren bezig om het bomenbestand van duizenden exemplaren te verjongen. Oude bomen moeten worden vervangen, omdat ze gebrekkig en onveilig worden.

Om flora en fauna te ontzien, worden de bomen in de winter en gefaseerd gekapt; zo is de impact voor bijvoorbeeld vleermuizen niet te groot. Elke boom wordt herplant met soorten uit de streek, afhankelijk van de situatie. Een populier heeft bijvoorbeeld een ruimere berm nodig dan een wilg. Om veilig te werken, worden wegen tijdens de werkzaamheden deels of geheel afgesloten.

In de tweede week van januari worden 23 bomen gerooid langs de Spoorweg en de Polderweg in Hardinxveld-Giessendam, 25 bomen langs de Middenweg in Noordeloos en twintig bomen langs de Peppelweg in Groot-Ammers.

In de derde week zijn er 36 bomen aan de beurt langs de Vlietweg in Bleskensgraaf en 100 bomen langs de Matenasche Scheidkade tussen Papendrecht en Wijngaarden.

De week daarop worden er nog eens vijftig bomen gerooid langs de Aaksterveldsesteeg in Ameide.

Foto: De Vlietweg in Bleskensgraaf, waar 36 bomen worden vervangen.