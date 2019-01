De Alblasserwaardse wortels van de Nashville-verklaring

ALBLASSERWAARD • De initiatiefnemers van de veelbesproken Nashville-verklaring, Arjan Baan en ds. Piet de Vries, komen beiden (oorspronkelijk) uit de Alblasserwaard.

Piet de Vries, inmiddels emeritus-predikant, werd geboren in Kinderdijk. Hij diende de hervormde gemeenten van Zwartebroek-Terschuur, Opheusden en Elspeet en de hersteld hervormde gemeenten te Elspeet en Waarder. In 2011 kwam hij weer terug in de Alblasserwaard; hij kwam toen bij de hersteld hervormde gemeente in Boven-Hardinxveld.

In september ging hij met emeritaat. Aan het Hersteld Hervormd Seminarium in Amsterdam doceert hij Bijbelse theologie, ambachtelijke exegese en hermeneutiek.

Heart Cry

Arjan Baan is geboren en getogen in Wijngaarden. Hij is actief als jeugdevangelist en één van de initiatiefnemers van Stichting Heart Cry. Deze stichting heeft twee doelstellingen voor ogen, namelijk geestelijke verdieping en bewustmaking van de noodzaak van opwekking.

Vanuit de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden hebben meerdere inwoners de Nashville-verklaring ondertekend. Het gaat daarbij onder anderen om Dirk van Genderen uit Goudriaan (voorganger, spreker en oud-medewerker van de EO), Christian Verwoerd uit Nieuw-Lekkerland (liedjeszanger en schrijver), evangelist Jacques Brunt uit Alblasserdam, de dominees Sonnevelt en Schot, predikanten van de Gereformeerde Gemeente Alblasserdam en A.B. Goedhart uit Leerbroek, oud-directeur van de plaatselijke basisschool.

P. van der Kraan

Oud-inwoners van de streek die een handtekening zetten zijn onder anderen dominee P. van der Kraan, jarenlang predikant van de hervormde gemeente in Bleskensgraaf, en de broers N., P., en J.C. den Ouden, geboren en getogen in Nieuw-Lekkerland en inmiddels alledrie predikant in de hersteld hervormde kerk.

In de Nashvilleverklaring wordt een duidelijk standpunt ingenomen tegen homoseksualiteit en het homohuwelijk. Het huwelijk is bedoeld tussen één man en één vrouw. Homoseksuele onreinheid wordt zondig genoemd en transgenderisme wordt afgekeurd. Mensen die seksuele aantrekkingskracht ervaren tot mensen van hetzelfde geslacht kunnen volgens de verklaring evenwel een vruchtbaar leven leiden wanneer zij rein leven.