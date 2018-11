Voorleesboekje Fien en Teun over molens bij Kinderdijk

KINDERDIJK • Fien en Teun, de populaire kinderkarakters van RTL Telekids en Avonturenboerderij Molenwaard, nemen in hun allernieuwste voorleesboekje een kijkje bij de bekende molens van UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk.

Op vrijdag 30 november om 10:30 uur vindt de boekpresentatie op deze unieke locatie plaats. Fien en Teun overhandigen het eerste exemplaar aan Cees van der Vlist, directeur Kinderdijk, en Michael van Hoorne, directeur Van Hoorne Entertainment en Avonturenboerderij Molenwaard.

Het verhaal

Het verhaal gaat over Fien en Teun terwijl ze spelen in de sneeuw. Plots valt er een koude druppel in de nek van Fien. Waar komt dat koude water ineens vandaan? Om daarachter te komen, brengen Fien en Teun een bezoekje aan de molens van Kinderdijk. Maar wat hebben de molens en die koude druppel met elkaar te maken? In dit vrolijke verhaal leer kinderen samen met Fien en Teun alles over sneeuw, water en de molens van Kinderdijk.