Winterexcursie kadeversterking Molenkade in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Waterschap Rivierenland organiseert op zaterdag 15 december een winterexcursie bij kadeversterking Molenkade in Groot-Ammers.

Het Waterschap verbreedt en verhoogt de kade en dempt de naastgelegen poldersloot. De sloot die circa 70 meter polderinwaarts ligt, wordt verbreed met natuurvriendelijke oevers.

Om fietsers en wandelaars veilig om de molens te leiden, worden bypasses aangelegd. De medewerkers van het Waterschap vertellen aan belangstellenden op 15 december graag meer over het project en mogen een kijkje nemen op het bouwterrein.

De eerste rondleiding start om 13.30 uur (inloop 13.15 uur) en de tweede rondleiding om 15.00 uur (inloop 14.45 uur), de rondleidingen duren circa een uur. Ontvangst is in de bouwkeet in Groot-Ammers nabij de Peppelweg 1, Groot-Ammers. Aanmelden kan via y.bartholomeus@wsrl.nl (uiterlijk 10 december, vermeld het gewenste tijdstip en het aantal personen).