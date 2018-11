André Tukker viert jubileum bij Unicef Meerkerk

MEERKERK • André Tukker werd op maandag 26 november in het zonnetje gezet tijdens de Unicef regio vergadering in Meerkerk.

Hij is al meer dan 12,5 jaar vrijwilliger bij Unicef Ameide/Tienhoven. Actief bij collecte, sponsorloop en verkoop. Ook is André altijd bereid om te helpen bij activiteiten in de regio.