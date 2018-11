Verkiezingen Molenlanden: de uitslagen per dorp en stad

MOLENLANDEN • Het aantal stemmen per partij in de twintig Molenlandse kernen was als volgt:

Bleskensgraaf

SGP 443; CDA 263; ChristenUnie 289; VVD 102; Jezus Leeft 20; Doe Mee! Molenlanden 153; Progressief Molenlanden 41

Oud-Alblas

SGP 297; CDA 175; ChristenUnie 250; VVD 62; Jezus Leeft 22; Doe Mee! Molenlanden 65; Progressief Molenlanden 57

Molenaarsgraaf

SGP 105; CDA 149; ChristenUnie 135; VVD 38; Jezus Leeft 3; Doe Mee! Molenlanden 73; Progressief Molenlanden 26

Brandwijk

SGP 93; CDA 206; ChristenUnie 99; VVD 35; Jezus Leeft 8; Doe Mee! Molenlanden 87; Progressief Molenlanden 32

Wijngaarden

SGP 105; CDA 130; ChristenUnie 67; VVD 48; Jezus Leeft 8 Doe Mee! Molenlanden 47; Progressief Molenlanden 11

Ottoland

SGP 78; CDA 240; ChristenUnie 90; VVD 37; Jezus Leeft 3; Doe Mee! Molenlanden 59; Progressief Molenlanden 17

Goudriaan

SGP 85; CDA 206; ChristenUnie 61; VVD 31; Jezus Leeft 5; Doe Mee! Molenlanden 94; Progressief Molenlanden 14

Groot-Ammers

SGP 378; CDA 348; ChristenUnie 311; VVD 148; Jezus Leeft 18; Doe Mee! Molenlanden 551; Progressief Molenlanden 31

Nieuwpoort

SGP 79; CDA 134; ChristenUnie 115; VVD 105; Jezus Leeft 15; Doe Mee! Molenlanden 249; Progressief Molenlanden 39

Langerak

SGP 99; CDA 142; ChristenUnie 134; VVD 68; Jezus Leeft 7; Doe Mee! Molenlanden 205; Progressief Molenlanden 28

Streefkerk

SGP 207; CDA 123; ChristenUnie 243; VVD 46; Jezus Leeft 9; Doe Mee! Molenlanden 452; Progressief Molenlanden 22

Nieuw-Lekkerland

SGP 1225; CDA 336; ChristenUnie 855; VVD 222; Jezus Leeft 37; Doe Mee! Molenlanden 740; Progressief Molenlanden 119

Kinderdijk

SGP 73; CDA 40 ChristenUnie 64; VVD 32; Jezus Leeft 2; Doe Mee! Molenlanden 82; Progressief Molenlanden 29

Hoornaar

SGP 57; CDA 279; ChristenUnie 140; VVD 186; Jezus Leeft 8; Doe Mee! Molenlanden 235; Progressief Molenlanden 34

Schelluinen

SGP 44; CDA 80; ChristenUnie 91; VVD 165; Jezus Leeft 16; Doe Mee! Molenlanden 128; Progressief Molenlanden 11

Giessenburg

SGP 178; CDA 593; ChristenUnie 475; VVD 505; Jezus Leeft 17; Doe Mee! Molenlanden 377; Progressief Molenlanden 46

Noordeloos

SGP 174; CDA 293; ChristenUnie 125; VVD 110; Jezus Leeft 8; Doe Mee! Molenlanden 107; Progressief Molenlanden 19

Hoogblokland

SGP 40; CDA 135; ChristenUnie 129; VVD 139; Jezus Leeft 7; Doe Mee! Molenlanden 117; Progressief Molenlanden 35

Arkel

SGP 43; CDA 144; ChristenUnie 90; VVD 240; Jezus Leeft 16; Doe Mee! Molenlanden 659; Progressief Molenlanden 66

Mobiel stembureau

SGP 15; CDA 26; ChristenUnie 20; VVD 4; Jezus Leeft 0; Doe Mee! Molenlanden 14; Progressief Molenlanden 11