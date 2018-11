Sint varend over de Alblas naar Oud-Alblas

OUD-ALBLAS • Ook dit jaar is Sinterklaas door de kinderen van Oud-Alblas, samen met burgemeester Van der Borg ingehaald in het dorp.

Hij kwam over de Alblas aangevaren met een echte mini stoomboot. Aan wal ging de Sint samen met de burgervader over in een boot op wielen en ging stoet richting het mooie nieuwe dorpshuis de Beemd.

Er werd uit volle borst gezongen, zelfs de vaders vormden op verzoek van de Sint een heus mannenkoor. Nadat de burgemeester de strijk had weggewerkt kon de Sint met een frisse mantel samen met zijn Pieten op weg om de schoenen te gaan vullen. Het was een leuke en gezellige middag, georganiseerd door Oranjevereniging Marijke.