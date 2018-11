Jan Arie Koorevaar uit Goudriaan aanvaardt benoeming in de raad

MOLENLANDEN/GOUDRIAAN • Jan Arie Koorevaar uit Goudriaan heeft na enkele dagen van overleggen en overwegen besloten om zijn raadszetel voor het CDA te aanvaarden.

Hij werd vorige week tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Molenlanden met voorkeursstemmen gekozen in de raad. Hij stond op nummer 8 van de kieslijst en zou daardoor niet in de raad komen omdat het CDA zes zetels bij de verkiezingen had gekregen. Maar Jan Arie bleek 201 voorkeursstemmen te hebben gekregen, waardoor hij alsnog recht heeft op een raadszetel voor het CDA.

"Ik was echt heel erg verrast", reageert Jan Arie Koorevaar. "Ik heb geen persoonlijke campagne gevoerd, maar voor het CDA. Het is een mooie club met mensen om in de raad voor te werken, maar eigenlijk was het mijn plan om dat pas op termijn te doen."

"Het aantal voorkeursstemmen doet wel wat met me; je krijgt vertrouwen van een grote groep mensen. In het afgelopen weekend heb ik er thuis overleg over gehad. Ook met de mensen die nu opgeschoven zijn op de lijst en niet in de raad komen voor het CDA, heb ik gesproken. Daardoor voel ik vrijheid om de keuze te maken om de raadszetel voor het CDA te aanvaarden."

Jan Arie ziet er naar uit om voor het CDA aan de slag te gaan in de nieuwe gemeente Molenlanden. Hij wil met name aandacht geven aan het kerngericht werken. "Ik wil graag mensen in dorpen de ruimte geven om mee te denken en mee te doen in het beleid. De nieuwe gemeente Molenlanden wordt een mooie gemeente!"