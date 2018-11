KLIKSAFE nieuwe provider voor VijfheerenlandenNet

VIJFHEERENLANDEN • Naast de mogelijkheid om te kiezen voor Canal Digitaal gaat nu ook KLIKSAFE diensten leveren op het glasvezelnetwerk van Stichting VijfheerenlandenNet.

'Door deze uitbreiding komt er een breder scala aan betrouwbare en veilige diensten beschikbaar', stelt de stichting. 'Kliksafe heeft als motto, iedereen veilig online, en onderscheid zich door het aanbieden van een sterk internet filter. Veilig het internet op is voor steeds meer inwoners een pré en bij Kliksafe bepaalt u zelf of en hoe streng u dit filter instelt.'

Stichting VijfheerenlandenNet krijgt steeds meer aanmeldingen en gaat door met haar vraagbundeling om iedereen in Vijfheerenlanden te voorzien van een snelle internetverbinding. 'We krijgen veel positieve reacties, omdat wij geen onderscheid maken in het buitengebied. Bij ons kan iedereen in het buitengebied meedoen tegen betaling van een eenmalige bijdrage van 750 euro.'

Pakketten

Met de komst van Kliksafe verwacht Stichting VijfheerenlandenNet dat ook inwoners van de kernen er een keuze bij hebben gekregen. 'We zijn op dit moment bezig om onze website aan te passen, zodat de pakketten van Kliksafe zichtbaar zijn. Wij verwachten binnen zeer korte termijn deze pakketten aan te bieden via www.vijfheerenlandennet.nl.