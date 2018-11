Geslaagde eerste Pub Quiz in Oud-Alblas

OUD-ALBLAS • Afgelopen zaterdag heeft de eerste 'Oud-Alblas Pub Quiz' plaatsgevonden in buurthuis de Beemd. Deze was georganiseerd door Oranjevereniging Marijke.

Al bij de voorinschrijving bleek dat het een drukke avond zou worden. In totaal hebben er elf teams van gemiddeld tien mensen meegedaan in de leeftijd 15 tot 88. Teams die dachten het op de sloffen te kunnen doen, werden verrast door de moeilijkheidsgraad van de vragen. Uiteraard waren er assistent Pieten en heeft Sinterklaas, tot grote hilariteit van de aanwezigen, op zijn paard nog door de Beemd gereden. De vragen, muziekfragmenten en uitspraken gingen allemaal over het afgelopen jaar.

In de einduitslag lagen de teams heel dicht bij elkaar, sommigen hadden maar een halve punt verschil. De Kurkentrekkers werden derde; team Geen idee werd tweede en de winnaar van de avond was Team Den Hut. Na de quiz werd er nog tot in de late uurtjes nagepraat in het dorpshuis over de juistheid van de antwoorden. Het was een hele gezellige, drukbezochte dorpsavond. Volgens het vrijwilligers team van Oranjevereniging Marijke zit er misschien een nieuwe traditie in.