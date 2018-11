SGP-jongeren Vijfheerenlanden regelt busvervoer naar 'Mars voor het leven'

VIJFHEERENLANDEN • SGP-jongeren Vijfheerenlanden zorgt zaterdag 8 december voor gratis busvervoer vanuit de Vijfheerenlanden naar de 'Mars voor het leven' in Den Haag.

Stichting Schreeuw om leven organiseert deze manifestatie voor de 26ste keer, als protest tegen de zogenaamde Wet afbreking zwangerschap (WAZ). De wet maakte abortus onder bepaalde voorwaarden legaal. Schreeuw om leven wil een "krachtig en liefdevol signaal" afgeven naar de samenleving en politiek. En: "Opkomen voor de beschermwaardigheid van het leven. Ouders en ongeboren kind behoeden voor de gevolgen van abortus."

"Zeker in onze maatschappij, waar 115 keer per werkdag in Nederland een abortus wordt uitgevoerd, is het nodig om aandacht te vragen voor de beschermwaardigheid van het leven", aldus Kees Vermaat, voorzitter SGP-Jongeren Vijfheerenlanden. Aanmelden voor het gratis busvervoer vanuit deze regio kan tot 5 december via deze website, er zijn zes opstapplaatsen.