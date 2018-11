Rabobank verrast vrijwilligers Dompelaar in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Op de laatste klusdag van het seizoen werden de vrijwilligers van Vrienden van de Dompelaar verrast door een cheque van vierduizend euro.

Het bedrag was aangevraagd voor de aanschaf van nieuwe maaiapparatuur. Dat de aanvraag uit het Coöperatiefonds van Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden gehonoreerd was, was voor de aanwezige vrijwilligers een verrassing.

Ook kregen zij van Anja den Besten en Jolanda Liefhebber van het Rabobank marktteam Molenlanden een chocoladeletter in de vorm van een B, van bedankt voor hun inzet voor het Ammerse zwembad.