Sinterklaas opent dorpskamer in Schelluinen

SCHELLUINEN • De goedheiligman heeft zaterdagmiddag samen met burgemeester Reynvaan van gemeente Giessenlanden de nieuwe dorpskamer in Schelluinen geopend.

Met het doorknippen van twee linten werd de ingang van deze nieuwe ontmoetingsplek voor jong en oud onthuld.

Na deze feestelijke onthulling ging in het dorpshuis in Schelluinen het kinderfeest verder. In een volle gymzaal mochten kinderen uit het dorp bij Sinterklaas komen en werden mooie sinterklaasliedjes gezongen.

Ook was er een heuse pietenband aanwezig, die tevens de optocht door het dorp begeleidde, voorafgaande aan het feest in het dorpshuis. Aan het einde kregen alle kinderen een mooi cadeau mee naar huis.