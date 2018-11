Zanggroep Joy uit Nieuw-Lekkerland houdt jaarlijkse sing-in

NIEUW-LEKKERLAND • Zanggroep Joy uit Nieuw-Lekkerland verzorgt op zondag 9 december van 20.00 tot 21.30 uur de jaarlijkse sing-in in de Maranathakerk aan de Mattenbies 1 in Nieuw-Lekkerland.

Joy zingt al 26 jaar allerlei soorten opwekkingsliederen. In 1992 werd zanggroep Joy opgericht om als projectkoor aan een jeugddienst in de Maranathagemeente mee te werken. Het bleef niet bij een gelegenheidsoptreden.

De zanggroep telt ongeveer 25 vrouwen en drie mannen. Er wordt meerstemmig gezongen (sopraan, alt en bas). Het repertoire bestaat uit Nederlandse en Engelse opwekkingsliederen, liederen van Sela en psalmen in de vorm van een eigentijds arrangement. Elke maandagavond wordt er van acht tot tien gerepeteerd onder de leiding van dirigente Carine Schutte. Via een app kunnen de koorleden de muziek downloaden en hun eigen partij thuis nog eens oefenen.

Marriëtte de Jong, voorzitter van Joy, vertelt: "Het is fijn om in een ontspannen sfeer iets moois met elkaar te maken. We treden een paar maal per jaar op bij diensten in de Maranathakerk, bijvoorbeeld met Pasen en Pinksteren. Verder bij tentdiensten, tijdens evangelisatieweken, bij de senioren in Streefkerk. Een paar maal per jaar zingen we bij en met de bewoners van De Haven in Nieuw-Lekkerland. Komend jaar gaan we tijdens de actie van Keerpunt in het Waellant zingen."

"Als vaste begeleiding hebben we een keyboard en gitaar. Af en toe worden we begeleid door de Mamaband uit Nieuwpoort. Dit zijn vier moeders, waaronder onze dirigente Carine, die de vakantiebijbelweek in Nieuwpoort als muziekteam ondersteunden en daarna een muziekgroep vormden. Zij bespelen tien verschillende instrumenten. Maar bij onze zanggroep is het niet alleen zingen, zingen en oefenen! We maken ook altijd tijd voor grapjes en we delen lief en leed met elkaar."

"Ik zing graag en kijk echt uit naar onze repeteeravonden," vertelt vicevoorzitter Ricky Witter. "Het is fijn om God te prijzen en dit over te brengen aan het publiek. We zijn een vrolijke zanggroep. Dit jaar hebben we ook meer aandacht voor onze presentatie, dat wil zeggen hoe we staan, hoe we ons draaien en hoe we soms bewegen. Carine geeft bijvoorbeeld de opdracht dat we in hagelslaggroepjes moeten staan. Dan weten we wat voor groepjes we moeten vormen. Na afloop van een uitvoering krijgen we vaak reacties als 'We hebben genoten'. Mooi is dat we een van de laatste keren ook hoorden: 'Jullie zijn gegroeid. Jullie worden steeds beter!' Het thema van de Kerst sing-in is 'Zijn Naam is Jezus'. Er zullen teksten gelezen worden, de zanggroep zal zingen, en er zal veel samenzang zijn. Iedereen is van harte welkom!"

Janny den Besten